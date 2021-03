Corsa al Campidoglio, il Pd chiede a Gualtieri disponibilità a candidarsi. Lui prende tempo

Nella convulsa giornata vissuta dal Pd si registra un’accelerazione in vista della scelta del candidato per il voto in Campidoglio. Oggi, a quanto si apprende, si è svolto un incontro tra il segretario Pd del Lazio Bruno Astorre, quello romano Andrea Casu e Roberto Gualtieri. Al centro della conversazione la possibilità che l’ex ministro del Tesoro possa essere il candidato dem a Palazzo Senatorio, ipotesi su cui si sta ragionando da alcune settimane.

Gualtieri infatti rientra nell’identikit del nome di peso che il Pd cerca da mesi per la Capitale. I due segretari avrebbero chiesto all’ex ministro la disponibilità a correre alle prossime comunali. Da parte sua Gualtieri si sarebbe detto onorato della proposta ma avrebbe chiesto altro tempo per riflettere sulla possibilità e studiare i dossier legati alla Capitale. Vista la situazione di incertezza sulla guida del partito, ogni decisione dovrebbe arrivare dopo l’assemblea dem del 13 e 14 marzo.

Subito dopo l’annuncio delle dimissioni di Nicola Zingaretti dalla segreteria, oggi a Roma si sono rincorse voci su un suo possibile coinvolgimento nella corsa per il Campidoglio. A Roma Zingaretti ha costruito tutta la sua carriera politica e già nel 2012 era il candidato in pectore per il Comune, prima di venire dirottato sulla Regione Lazio vista la conclusione anticipata della giunta di Renata Polverini.

L’entourage di Zingaretti ha sempre escluso la possibilità – di cui si vocifera dalla scorsa estate – che il governatore possa abbandonare anzitempo il Lazio per tentare di diventare sindaco. Anche perché proprio in questi giorni si sta concretizzando l’apertura della sua giunta regionale ai 5 stelle. Una mossa che, in prospettiva, guarda anche alle elezioni amministrative per tentare di rafforzare l’alleanza giallorossa, sullo schema della coalizione che ha sostenuto il secondo governo di Giuseppe Conte.

Di sicuro l’allargamento della maggioranza in Regione non incontra il favore di Virginia Raggi, che legge la mossa come un tentativo di provare a metterla all’angolo nella corsa per tentare il bis. I consiglieri a lei vicini parlano di scelta “in contrapposizione alla Raggi”. La sindaca non intende fare un passo indietro in favore di un’alleanza organica M5s-Pd già dal primo turno nè i dem vogliono sostenerla. Un muro contro muro di cui potrebbe avvantaggiarsi il centrodestra, che però sembra attendere la scelta da parte dei rivali prima di schierare il suo candidato.