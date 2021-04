Corsa al Campidoglio, Tinagli sponsorizza Calenda, poi la frenata. Gualtieri: “Non temo né lui né Raggi”

Pubblicità

La vicesegretaria del Pd, Irene Tinagili, scivola sul dossier Roma e viene richiamata all’ordine dal Nazareno per l’endorsement a Carlo Calenda. Intanto i dem guardano con fiducia ai numeri di uno degli ultimi sondaggi commissionati sulle prossime Comunali capitoline: stando ai numeri che circolano tra i piddini, Nicola Zingaretti e Roberto Gualtieri alla fine assicurerebbero entrambi la vittoria al centrosinistra.

Un’iniezione di fiducia. Ma pure il segno che sulla scelta del candidato per la corsa al Campidoglio la partita non è ancora chiusa. L’ex segretario del Pd e presidente della Regione che in giunta ha appena accolto due assessore 5S fin qui si è sempre tirato indietro. Ma il pressing per farlo scendere in campo è forte. Il Pd laziale preme. E Gualtieri? Attende. “Mi candido? Lo vedremo a breve – ha spiegato ieri a Otto e mezzo l’ex ministro dell’Economia del governo Conte bis – il segretario Letta sta facendo un lavoro importante di rilancio del partito e di costruzione di una larga coalizione sia per le amministrative che per le prossime politiche ” . Di Roma si riparlerà dopo Pasqua.

La speranza in casa dem è che fino a quel momento non ci siano più scivoloni. Ieri è arrivato quello di Irene Tinagli, vicesegretaria del Pd che ha prima sponsorizzato la candidatura a sindaco di Carlo Calenda per poi fare dietrofront. Tutto nel giro di 6 ore. Amica del leader di Azione, la numero due di Enrico Letta si era lasciata andare così ai microfoni di Linkiesta talks a proposito di Roma e delle candidature per il Campidoglio: “Credo che Carlo Calenda abbia l’energia, la capacità, il metodo per poter affrontare una sfida del genere”. Quindi, con l’intervento del Nazareno, è arrivata una prima rettifica: “Il Pd farà la sua proposta e il segretario troverà la sintesi”. In serata la seconda, più netta: “Calenda rispetti la nostra comunità”. Una replica, stavolta apparentemente piccata, all’ex titolare del Mise, che aveva appena definito il Partito democratico “una grande seduta di psicanalisi collettiva”.

Tra inciampi e ripicche, tornando alla competizione per lo scranno più importante di palazzo Senatorio, è Gualtieri a tratteggiare il percorso che attende i dem nei prossimi mesi: “Non temo né Calenda né Raggi. Penso che le primarie siano uno strumento utile e chi ci si sottrae sbaglia. Sono convinto che al ballottaggio il Pd saprà proporre un candidato su cui possano convergere anche i 5S”. Traduzione: se Calenda (su cui converge sempre di più Italia Viva) vuole restare nel centrosinistra, partecipi alle primarie. Con la sindaca grillina, invece, non è possibile alcun dialogo. Ieri lo ha ripetuto anche Goffredo Bettini, guru piddino. Se Raggi non si ritirerà, l’intesa sarà possibile solo al ballottaggio.

E il centrodestra? “Tutto fermo”, ammette un parlamentare di Fratelli d’Italia. Resta in campo il nome di Guido Bertolaso. Ma il capo della Protezione civile, ora in Lombardia per gestire la campagna vaccinale, non piace a Giorgia Meloni. Nemmeno un po’.





