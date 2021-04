Cosa ci dice il flop di Dazn

Pubblicità

Certi incidenti è bene che avvengano. Lo dicevano anche gli antichi romani: è bene che certi scandali esplodano. Prendete il flop di Dazn di ieri: due partite del campionato di calcio importanti (ma poi, ci sono partite non importanti se gioca la tua squadra?), due partite di fatto non visibili; sullo schermo solo un cartello che parla genericamente – e impropriamente – di problemi di connessione; e alla fine una vaga espressione di scuse. Ci dispiace. Tifosi infuriati ovviamente e sui social una domanda che sale: davvero abbiamo affidato a questi (incompetenti) il diritto di trasmettere le partite dei prossimi tre campionati di serie A?

La risposta è sì: davvero. E il flop di ieri ci aiuta parecchio ad inquadrare la situazione. Non è stato un problema di banda larga a causare il disservizio, è stato detto, ma un guasto sul sistema di identificazione degli utenti. Può succedere ma in vista del prossimo anno urgono una rivisitazione delle procedure, del piano di emergenza in caso di malfunzionanamenti e, certo, anche una diffusione della banda ultralarga in quante più aree possibili. Epperò, ed è il secondo motivo per cui i problemi di ieri è bene che siano avvenuti, a volte i servizi su Internet si impallano. Vanno giù. Nei mesi scorsi si sono fermati più o meno a lungo Google, Facebook, Instagram, Whatsapp e Telegram.

Ogni tanto succede: Internet, o meglio un suo servizio essenziale, con qualche miliardo di utenti, si bloccano. E se vanno ko i colossi tecnologici della Silicon Valley, qualcuno può davvero pensare che Dazn possa funzionare sempre? Come rain or come shine, come cantava Frank Sinatra? E a proposito di pioggia, qualcuno se lo ricorda cosa accadeva, e a volte accade ancora, quando c’era maltempo forte e le parabole sui tetti smettevano di ricevere il segnale? Che Sky non si vedeva.





