Cos’è la tecnologia Bcd, chip italiano inventato negli anni 80 e diventato “pietra miliare”

Quando si pensa a semiconduttori e silicio il pensiero va normalmente alla Silicon Valley. Invece, una delle più importanti invenzioni della storia di questo settore, si deve ai laboratori di Agrate Brianza di StMicroelectronics. Si tratta della tecnologia BCD che, sviluppata nel 1984, ha ottenuto nel 2021 il prestigioso riconoscimento di “milestone” (ovvero, pietra miliare) da parte dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers, la più grande comunità scientifica del pianeta. L’azienda di Agrate, oggi quotata in Borsa e con 46.000 dipendenti nel mondo, all’epoca si chiamava SGS Microelettronica e concentrò un team multidisciplinare per lo sviluppo del progetto.

In particolare, la tecnologia BCD ha permesso di installare su un unico pezzo di silicio tre differenti componenti per gestire livelli di potenza, segnali digitali ed analogici. “In pratica, un solo componente per acquisire informazioni dall’esterno, processarle e – racconta Giuseppe Croce, General Manager di STM per lo smart power – fornire un output per operazioni successive”. Questo ha reso la tecnologia BCD estremamente pervasiva con oltre 40 miliardi di pezzi venduti nel mondo e applicazioni cha vanno dall’automotive (controllo motore, airbag, abs, ricarica batterie elettriche), agli smartphone, dall’informatica (stampanti, hard disk, altoparlanti) all’ambito sanitario (macchinari per risonanza magnetica). “Nella lista dei milestone ci sono invenzioni come la batteria di Volta, il telegrafo di Marconi, Internet o il modulo lunare dell’Apollo e – spiega l’esperto di intelligenza artificiale di STM Danilo Pau – per noi è ovviamente un grande onore”. Le targhe dell’IEEE vanno apposte in luoghi pubblici e, per questo motivo, il riconoscimento è visibile al pubblico dal 18 maggio all’esterno dello stabilimento STM di Agrate Brianza.

