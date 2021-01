“Così ha ucciso Roberta”, un video incastra il fidanzato

Pubblicità

CACCAMO — La telecamera di videosorveglianza di una villetta ha ripreso l’auto di Pietro Morreale mentre sale verso il belvedere, alle 2,37 della notte. E dopo sei minuti torna verso il paese. Alle 3,28 un altro passaggio verso il belvedere. Questa volta, Morreale resta meno di dodici minuti davanti al dirupo dove poi verrà trovato il corpo della povera Roberta Siragusa. Per la procura di Termini Imerese e i carabinieri, sono «immagini decisive, questa circostanza non ha trovato alcun riscontro nella versione fornita dall’indagato». Ecco perché è scattato un provvedimento di fermo per il diciannovenne di Caccamo, che adesso è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Ma per molti aspetti resta un giallo la morte della diciassettenne di Caccamo. Com’è stata uccisa? E dove? I passaggi veloci di Morreale ripresi dalla telecamera dicono probabilmente che la ragazza è stata uccisa in un altro luogo e poi portata nel dirupo, dove il cadavere è stato bruciato. Il mistero è nella notte fra sabato sera, poco dopo l’una, e le 9,30 di domenica mattina, quando Morreale si è presentato alla stazione dei carabinieri dicendo che la fidanzata era morta. «È successa una cosa molto grave», ha sussurrato. E poi ha aggiunto: «C’eravamo appartati lì, all’improvviso Roberta è scesa dall’auto, si è data fuoco e si è buttata sotto». Parole che il procuratore Gino Cartosio e il sostituto Giacomo Barbara ritengono del tutto false. Alla madre di Roberta, Morreale aveva invece detto al mattino: «L’ho riaccompagnata a casa alle 2,10».

Il primo mistero sulla morte di Roberta Siragusa sarà svelato probabilmente dall’autopsia, che si terrà nel pomeriggio, all’istituto di Medicina legale. La giovane è stata strangolata? Una prima relazione del medico legale, sul luogo del delitto, parla di “volto tumefatto, specie nella regione orbitale laterale sinistra”, un altro passaggio che i pm riportano nel provvedimento di fermo.

Sabato sera, la coppia è rimasta fin dopo la mezzanotte a casa di amici, per una festicciola. Poco prima, Roberta aveva inviato un video su Instagram, il suo ultimo post: si vedono una tavola con cinque bicchierini, una bottiglia di vodka e un mazzo di carte. L’ultimo momento di spensieratezza. Poi, lei e il fidanzato sono andati via. Ed è in quel momento che inizia il mistero. I carabinieri stanno acquisendo i file di altre telecamere a Caccamo. Innanzitutto, quelle lungo il percorso fra la villetta della festicciola e l’abitazione dei due fidanzati.

Si controllano anche le telecamere di alcune abitazioni sulla strada del belvedere, da dove è precipitata la ragazza. Si passano al setaccio pure le telecamere di sorveglianza di alcuni distributori, dove Morreale potrebbe avere acquistato la benzina utilizzata per bruciare il corpo della fidanzata. Un altro giallo. La benzina l’avrebbe comprata prima della serata, preordinando il suo piano? Oppure, l’avrebbe presa dopo, per cancellare le tracce del cadavere?

«So che Pietro la picchiava», ha raccontato un’amica ai carabinieri: «E la minacciava pure. Diceva che se avesse riferito queste violenze alla madre, avrebbe fatto del male sia a lei che alla sua famiglia». All’una e mezza di sabato, Roberta aveva mandato un sms a un amico: «Mi diceva che Pietro voleva appartarsi con lei. Le ho scritto alle due e mezza, le dicevo di chiamarmi per qualsiasi cosa. Non ho dormito per tutta la notte. Avevo un brutto presentimento».

L’amico ha spiegato ai carabinieri di aver invitato più volte Roberta a interrompere la relazione con Pietro: «Pensavo davvero che sarebbe accaduto qualcosa di brutto. Lei mi rispondeva dicendomi che aveva paura delle minacce del fidanzato». In caserma, a Termini Imerese, è stato convocato anche un amico di Pietro Morreale. Ha spiegato di averlo sentito verso le due di notte: «Mi ha detto che stava tornando a casa e che avrebbe giocato con un videogame. Non ho sentito nessun altro in macchina», ha precisato.

Per gli inquirenti, Pietro Morreale aveva già ucciso Roberta.





