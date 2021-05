Costumisti, soprani, coreografi e ballerine: viaggio dietro le quinte dei divini mestieri della Scala di Milano

Pubblicità

Il teatro non è fatto solo di arti, ma anche di mestieri che si fanno con le mani. Saperi materiali e immateriali che a Milano hanno una scuola che è un unicum in tutta Europa: l’Accademia di Arti e Mestieri Teatrali della Scala. Qui si sono formati Carla Fracci, Luciana Savignano, Roberto Bolle e le nuove prime ballerine della Scala Nicoletta Manni, Martina Arduino e Virna Toppi, e star internazionali della lirica come Anita Rachvelishvili, Pretty Yende, Nino Machaidze. Ma si insegnano anche i saperi antichi del cucire preziosi costumi di scena, dipingere le scenografie, costruire parrucche, e i mestieri moderni del lighting designer, del tecnico audio, del fotografo e videomaker di scena. Ci si formano i manager teatrali e figure più rare e nascoste, come il maestro collaboratore che da dietro le quinte dà gli attacchi e dalla botola suggerisce le battute ai cantanti in scena. Una scuola che oggi conta più di trenta corsi, trecento insegnanti, 1.700 studenti e compie vent’anni di autonomia dal teatro che l’ha creata. Ma cosa si aspettano dal futuro i ragazzi che la frequentano? Siamo andati a scoprirlo.

La sede dell’Accademia della Scala

Paloma Martin

Arianna Giuffrida, soprano

I ventenni del ventennale

Oggi gli allievi che frequentano l’Accademia sono, su per giù, suoi coetanei. E ce la mettono tutta per raggiungere un obiettivo difficile: trasformare la loro passione in un lavoro vero. Vivere d’arte è un progetto ambizioso, e in pochi ce la fanno. Ci è riuscito il baritono Fabio Capitanucci, che qui si è perfezionato proprio vent’anni fa, nel 2001, e ora canta nei teatri di tutto il mondo: “Avevo 23 anni, venivo da Sabaudia, un ragazzo di paese che tenta la fortuna nella metropoli, nel tempio della lirica. Mi presero su duecento concorrenti dopo una serie di eliminatorie in varie fasi. Fu un sogno, un’esperienza incredibile, esaltante. Vivevamo 24 ore al giorno il mondo della Scala, dalle lezioni con grandi come Leyla Gencer, Luis Alva, Renato Bruson, Mirella Freni, al poter seguire le prove dei grandi direttori d’orchestra: Muti, Solti, Sawallisch, Mehta. Allestivamo un’opera all’anno, la prima fu la Bohème di Zeffirelli, che venne alle prove. Senza l’Accademia non sarei dove sono ora, è stato il trampolino di lancio per la mia carriera, nazionale e internazionale”. Percorsi simili vivono anche i ventenni di oggi, con qualche timore in più. Per la concorrenza, forse ancora più spietata, e per la precarietà del lavoro nello spettacolo, che il Covid ha smascherato ed esasperato. Ma loro continuano a sognare, e a lavorare duro. Arianna Giuffrida ha 25 anni, viene da un piccolo paese in provincia di Roma ed è un soprano: “Dopo la laurea a Santa Cecilia ho fatto domanda per le selezioni. Durissime: una settimana di audizioni, c’erano trecento domande, siamo arrivati alla fine in una decina. Ho scelto di farlo perché per ogni cantante lirico arrivare alla Scala è un sogno, per il valore storico e culturale che ha. Frequentare i suoi ambienti è un onore, e l’Accademia ti dà la possibilità di studiare e perfezionarti con pianisti e cantanti del teatro, e di esibirti sul suo palcoscenico”. Un entusiasmo che nemmeno il Covid ha bloccato del tutto: “Concerti e opere sono saltati, psicologicamente è stato pesante. Ma abbiamo avuto la possibilità di continuare a studiare singolarmente in presenza anche in zona rossa e arancione”. Paloma Martin, 28 anni, violinista, si è trasferita a Milano dalla Svizzera l’estate scorsa: “Mio padre è svizzero, mia madre metà spagnola e metà portoghese, ma io fin da piccola sognavo di venire in Italia, alla Scala. Quando ho scoperto che esisteva il corso per professori d’orchestra anche i miei amici mi hanno detto: ‘Devi andare’.Vivere e lavorare nella cultura italiana è incredibile, mi trovo così bene che vorrei restare qui, ed entrare nell’orchestra della Scala: la prima volta che ho suonato sul palco del Piermarini è stato uno shock, non ci sono parole per descriverlo. Certo la precarietà, che il Covid ha esasperato, mi spaventa un po’. Ma credo che in questo mestiere non c’è mai nessuna garanzia, e a questo punto della mia vita l’importante è dare tutto e suonare, cercare di vivere di questo”. Matteo Valsecchi ha 20 anni precisi come l’Accademia, sta facendo lo stage finale all’Atelier Versace, e ha scelto il corso di sartoria teatrale per poter entrare nell’industria della moda ai massimi livelli: “Volevo arrivare qui fin dall’inizio, avevo le idee chiare, e ora mi hanno offerto di restare come stagista per sei mesi. La scuola mi ha dato tantissimo, la sartoria teatrale si porta dietro un sapere artigianale antico, ti insegna a fare le cose bene, come una volta, senza non sarei potuto arrivare dove sono. Al corso siamo in sedici, solo tre maschi, e uno ha abbandonato. Ce la fa solo chi ha passione, specialmente quest’anno con la Dad: fare lezioni di cucito a distanza non è stato facile, siamo stati dei pionieri”. Gregorio Carbonchi, 19 anni, frequenta il corso di tecnici del suono per poter vivere di musica anche se non ce la dovesse fare sul palco: “Io sono un chitarrista pop-rock, ma questo è un campo spietato. Se non resti al passo sei fuori, e più competenze hai più possibilità avrai di reinventarti. L’accademia è preziosa più che per le lezioni teoriche, perché ti permette di conoscere dei professionisti e vederli al lavoro”. La pensa così anche Susanna Bucher, 27 anni, che nel 2017-18 ha fatto il master in management: “Ogni giorno venivano dei professionisti da tutto il mondo e ci raccontavano il loro lavoro nel quotidiano. Eravamo in 35, e anche gli studenti arrivavano da ogni parte: Cina, Corea, Colombia, Stati Uniti, Islanda. Imparare i diversi punti di vista del mestiere, come funziona anche in altri Paesi, per me è stata la cosa più preziosa”.

Corso di sartoria

Duecento anni di storia

Un’eccellenza così non si improvvisa. E anche se sono ‘solo’ vent’anni da quando l’Accademia, nel 2001, ha lasciato il teatro per trasferirsi nei comodi spazi ottocenteschi di via Santa Marta e si è costituita in Fondazione, le sue radici affondano in più di due secoli di storia. Milano è ancora sotto Napoleone quando nel 1813 l’impresario Francesco Benedetto Ricci crea l’Imperial Regia Accademia di Ballo, che conta solo dodici allievi, otto femmine e quattro maschi. Sarà il nucleo della Scuola di Ballo, che dal 1998 ha sede nei tre piani di una tipica casa di ringhiera della Milano ottocentesca di via Campo Lodigiano, una traversa di corso Italia. Qui nel tempo si sono formati artisti prestigiosi, da Carla Fracci a Liliana Cosi, da Luciana Savignano a Oriella Dorella, e ancora Roberto Bolle, Massimo Murru, Gilda Gelati, Marta Romagna, e negli anni più recenti la nuova generazione di danzatori entrata nel corpo di ballo del teatro e nelle maggiori compagnie italiane e internazionali: Nicoletta Manni, Virna Toppi, Martina Arduino oggi sono prime ballerine alla Scala, Jacopo Tissi è il primo italiano entrato nella compagnia del Bolshoi, Angelo Greco è principal dancer del San Francisco Ballet. Dopo tre anni alla guida del corpo di ballo, oggi è tornato a dirigerla a pieno ritmo Frédéric Olivieri.

Corso di perfezionamento per cantanti lirici

La scuola di canto

Deve passare più di un secolo perché l’offerta formativa della Scala si allarghi. Succede all’indomani della guerra, nel 1946, quando il commissario straordinario per la ricostruzione Arturo Ghiringhelli insieme ad Arturo Toscanini fonda la Scuola di perfezionamento per cantanti lirici. Al concorso per il primo biennio si presentano in 150, saranno ammessi in dieci. Negli anni ’50, il periodo di massimo fulgore: gli allievi si esibiscono a Parigi, al Théatre des Champs-Élysées, dove viene dato loro il nome di Cadets de la Scala, i cadetti della Scala, che rimarrà fino alla chiusura della scuola nel 1989. La rinascita si deve a Carlo Fontana e Riccardo Muti che nel 1997 ne affidano la direzione al grande soprano turco Leyla Gencer, a cui succederanno altri due nomi di primo piano: Renato Bruson e Mirella Freni. Oggi è diretta da Luciana D’Intino. Tra i cantanti di rilievo che l’hanno frequentata negli ultimi vent’anni ci sono i baritoni Fabio Capitanucci e Massimo Cavalletti, il soprano Carmen Giannattasio, e innumerevoli artisti stranieri assurti a fama planetaria. Ricordiamo almeno un poker di giovani regine: il soprano sudafricano Pretty Yende, diplomata nel 2011, stella nera del Metropolitan di New York e dell’Opéra di Parigi, la georgiana Anita Rachvelishvili, che ancora durante gli studi venne scelta da Barenboim per interpretare la Carmen di Emma Dante con cui si inaugurò la stagione 2009, la bellissima compatriota Nino Machaidze, detta l’Angelina Jolie della lirica per la notevole somiglianza con la star del cinema, e Fatma Said, diplomata nel 2016, la prima egiziana ad aver cantato alla Scala e ora all’inizio di una brillante carriera costellata di premi: ha appena ricevuto il Bbc Music Magazine Award come artista emergente. Le selezioni, va da sé, sono durissime, e premiano esclusivamente il talento: i corsi, come quelli per l’orchestra, sono gratuiti, sostenuti da borse di studio.

La scuola di ballo dell’Accademia della Scala

L’evoluzione, il presente e l’ateneo del futuro

La svolta che porta la scuola del teatro verso l’Accademia multiforme di oggi arriva negli anni ’70 quando Tito Varisco, direttore degli allestimenti scenici del Teatro alla Scala, crea il corso per scenografi realizzatori: ossia non chi progetta, ma chi realizza in concreto, all’epoca soprattutto dipingendo, le scene degli spettacoli. Da quel momento l’offerta formativa si amplia e diversifica in modo costante, soprattutto dopo il 1991 quando il sovrintendente di allora, Carlo Fontana, crea all’interno del teatro un nuovo dipartimento, la direzione Scuole, Formazione e Sviluppo. Nel 1994 nasce il corso per maestri collaboratori, nel 1997 quello di sartoria teatrale. Gli allievi aumentano, spazi della Scala non bastano più. La crescita porta alla data fatidica del 2001, quando l’accademia assume il volto che ha oggi. Diventa un’istituzione autonoma, la Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala, con i suoi quattro dipartimenti – musica, danza, palcoscenico-laboratori e management – esce dal teatro e si trasferisce in via Santa Marta. Si aggiungono nuovi corsi: parrucchieri, truccatori, parruccai, fotografi di scena, tecnici del suono. E anche una specializzazione in effetti speciali teatrali, un ramo particolare del trucco che crea protesi, ferite e maschere mostruose con le stesse tecniche usate al cinema: il direttore, Roberto Mestroni, è stato assistente del premio Oscar Carlo Rambaldi. A dirigere l’intera Accademia dal 2006 c’è Luisa Vinci, mentre dal 2020 il nuovo presidente è Giuseppe Vita, che succede ad Alexander Pereira. Vita ha già indicato una nuova via per la scuola, approvata dal consiglio d’amministrazione: l’Accademia trasformerà tutti i percorsi di studio in universitari. Gli spazi di via Santa Marta, ormai stretti, non basteranno più, e il nuovo ateneo si trasferirà in una Cittadella dello Spettacolo che riunirà tutti i dipartimenti e avrà anche un campus per ospitare gli studenti che vengono da fuori. La sede, probabilmente in un edificio industriale da riqualificare, è ancora da individuare, ma si conta di iniziare i lavori entro un anno, anche cercando di accedere ai sostegni del Recovery Fund.





