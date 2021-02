Covid, balli vietati: dal sindaco che festeggia in municipio ai single in cerca dell’anima gemella. Multe per tutti

Pubblicità

Pubblicità

Balli, feste e cene. E non solo di ragazzi stanchi del coprifuoco in era virus. Perché tra le persone sanzionate per aver violato le norme anti-covid, c’è finito persino il primo cittadino di Pont-Saint-Martin (Aosta). Con Marco Sucquet, sindaco della località valdostana, altre otto persone sono state multate (ognuno per 800 euro) dalle polizia locale per la violazione delle norme anti Covid durante una festa di carnevale, organizzata nei locali del municipio. Il fatto risale a venerdì 12 febbraio. Quella sera tutti sono stati trovati dagli agenti senza mascherina e ben oltre le 22. Le immagini dei festeggiamenti con ballo e brindisi finale, a cui hanno partecipato anche alcuni personaggi in costume dello storico carnevale della bassa Valle d’Aosta, sono rimbalzate sui social poco dopo l’evento. Il sindaco ha ammesso l’errore e si è poi autodenunciato.

A Pavia

Sarà la solitudine o la voglia di ballare vista l’età, fatto sta che a Pavia un gruppo di ragazzi ha fatto le cose in grande. Da alcuni giorni la pubblicità circolava sui social, con tanto di locandina: un “Single Party” organizzato in un locale alla periferia della città. Un appuntamento ovviamente vietato dalle norme contenute nell’ultimo Dpcm per contenere la diffusione del Covid-19. Ma l’appuntamento ha attirato anche l’attenzione della polizia che venerdì pomeriggio (con il supporto di carabinieri e polizia locale), dopo aver effettuato alcuni appostamenti all’esterno, è entrata nel locale trovandosi di fronte a una vera e propria festa con oltre 120 ragazzi, molti dei quali minorenni.

A Roma

Nella Capitale, invece, a finire nei guai sono stati 28 spagnoli per aver organizzato e ovviamente partecipato a una festa in un appartamento nel quartiere Appio. Festa fermata dall’arrivo degli agenti poco dopo la mezzanotte in seguito a una segnalazione. Una volta sul posto gli agenti hanno notato, guardando le finestre dell’appartamento segnalato, il movimento di numerose persone. Ma una volta arrivati davanti l’appartamento e malgrado i numerosi tentativi di farsi aprire i poliziotti non hanno ricevuto risposta. Ad aprire la porta alla fine, dopo diversi tentativi, ci ha pensato il proprietario dell’appartamento adibito a casa vacanza chiamato dalla polizia. E così gli agenti una volta entrati hanno trovato alcuni dei presenti nascosti sotto le coperte, altri chiusi a chiave nelle varie stanze, molti nascosti dentro gli armadi e sotto il letto. Al termine degli accertamenti, con l’ausilio di altre pattuglie, sono state identificate 28 persone, 4 di queste affittuarie dell’appartamento, tutte di nazionalità spagnola nei cui confronti è stata elevata la prevista sanzione amministrativa.

A Napoli

Mentre a Napoli, in una lussuosa casa di via Orazio, nella zona collinare di Napoli, 38 persone, provenienti anche da altre regioni d’Italia, sono state individuate e sanzionate. La polizia è intervenuta in via Orazio per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un’abitazione. All’interno dell’appartamento, molte persone intente a festeggiare un compleanno. Tutti, tra i 20 e i 37 anni, sono stati multati per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Scena simile a Pagani (Salerno) dove è stata interrotta una festa di laurea in un locale che doveva essere chiuso e invece ospitava il party. Le voci e la musica ad alto volume provenienti dall’interno hanno insospettito i finanzieri del comando provinciale di Salerno che una volta entrati all’interno della pizzeria si sono trovati davanti a una festa di laurea con addobbi, festoni, e un assembramento di persone incuranti dell’obbligo di distanziamento e prive di qualsiasi dispositivo di protezione individuale. Tra i 13 identificati, la 24enne neo-laureata, originaria di Nocera Inferiore (Salerno). Per tutti gli invitati è scattata l’identificazione e la sanzione di 400 euro per l’inosservanza delle norme anti-contagio, anche perché nel frattempo era entrato in vigore il coprifuoco delle 22.

Covid: troppa folla a Napoli, transenne sul lungomare 20 Febbraio 2021





Go to Source

Tweet Share Pinterest