Covid, Casellati: “I vaccini arma contro la pandemia. La ripresa punti sulle donne e il Parlamento riacquisti centralità con il governo”

“Occorre la consapevolezza che senza la vaccinazione non si potrà mai uscire in via definitiva dalla pandemia. I vaccini servono a proteggere la salute, ma sono anche il presupposto per fare ripartire il nostro Paese”. La presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati lo ripete davanti ai giornalisti della Stampa Parlamentare a Palazzo della Minerva, nella Sala Capitolare, durante la tradizionale cerimonia del ‘Ventaglio’. “Si tratta ora di sconfiggere il virus attraverso la nostra prima arma a tutela della salute, cioè il vaccino. La capillare campagna vaccinale ha consentito ormai di raggiungere più della metà della popolazione italiana. Le prenotazioni stanno accelerando, la macchina funziona a pieno regime. Penso sia un grande risultato di comunità, per il quale sono grata anche alle forze armate, alle forze dell’ordine e ai tanti volontari che ogni giorno sono al nostro fianco nei centri vaccinali. Ma non basta. Occorre la consapevolezza che senza la vaccinazione non si potrà mai uscire in via definitiva dalla pandemia”, ripete ancora. Poi il pensiero si sposta alla Sardegna, colpita dagli incendi, “che sta vivendo una terribile tragedia che ha spazzato via anni di lavoro, di sacrifici e perfino la storia e l’identità di quei luoghi. Una ferita al cuore di tutti gli italiani. Non vi lasceremo soli”.

“A un anno e mezzo dall’inizio della pandemia, stiamo vivendo una nuova normalità – osserva la presidente del Senato – Cittadini, famiglie, lavoratori, imprese e Istituzioni si devono confrontare con situazioni inedite e complesse e con grandi cambiamenti. Penso in primo luogo al nostro sistema sanitario. I medici, i ricercatori, gli infermieri e tutti gli operatori hanno dimostrato coraggio, preparazione e straordinarie capacità. A loro ho voluto dedicare, insieme a tutti i senatori, la ‘Giornata dei Camici Bianchì per dire sinceramente grazie a nome di tutti gli italiani. La nostra sanità ha reagito in maniera sorprendente all’aggressione pandemica, garantendo diagnosi, interventi tempestivi e cure”.

Per Casellati, i vaccini oltre a proteggere la salute, sono il presupposto per fare ripartire il nostro Paese. E aggiunge: “Ci sia poi una nuova consapevolezza: la ripresa punti sulle donne. Crescita e parità di genere sono elementi inseparabili e indissolubili e l’agenda femminile deve diventare un elemento trasversale a tutte le politiche. Le donne, protagoniste di una nuova resistenza in tempi di Covid, possono essere le vere artefici della nuova rinascita. Hanno dimostrato capacità di azione, coraggio, pragmatismo e idealità. Sono state in grado di coniugare i nuovi e più gravosi impegni familiari con le loro occupazioni e le loro professioni – cotinua Casellati – Puntare sulle donne significa dare spazio a nuove politiche sociali che non siano solo incentivi economici all’assunzione femminile. Servono forme di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro e, quindi, un reale ampiamento dell’offerta di servizi. Come ho recentemente sostenuto aprendo il vertice G20 sulle donne, includere la prospettiva di genere nelle strategie e nei piani operativi post pandemia significa dare slancio alla ripresa economica e sociale dei nostri Paesi – rileva – Studi autorevoli, infatti, hanno dimostrato che proprio le aziende più attente alla differenza di genere e con una maggiore presenza di donne nei ruoli apicali hanno conseguito, specie negli ultimi anni, un forte incremento dei fatturati, con massimi attorno al 20%”, conclude Casellati.

Poi analizza: “Se è vero che il governo ha fatto la parte del leone nella fase più acuta della pandemia, spetta ora al Parlamento curare la fase del ritorno alla legislazione non emergenziale. È il Parlamento che con i suoi rappresentanti può meglio valutare le esigenze del territorio perché guarda da vicino la vita dei cittadini. E per questo – aggiunge – serve che il Parlamento riacquisti la sua centralità nel rapporto con il Governo per affrontare al meglio le sfide future legate al Pnrr. È urgente poi garantire la funzionalità del Parlamento in risposta alla riforma costituzionale sulla riduzione dei Parlamentari. Per questo ho avviato la riforma del Regolamento del Senato all’indomani del Referendum ed ora serve rilanciarla con forza”.

Il discorso si sposta proprio sul Recovery. “Stanno arrivando 25 miliardi da Bruxelles che sono una boccata di ossigeno, una iniezione di fiducia per gli italiani. Questo debito non fa paura per il futuro dei nostri figli, perché, come dice il presidente Draghi, è un debito buono. E debito buono significa una politica di investimenti che faccia crescere e modernizzare il nostro Paese”. Il fisco, invece, “è ancora pesante. Una seria riduzione della pressione fiscale, insieme ad una moratoria delle procedure esecutive, ad una semplificazione delle tasse e ad una introduzione di benefici fiscali per chi investe e lo fa in modo sostenibile, costituirebbero una leva sicura per la ripresa economica”, osserva la presidente del Senato alla cerimonia del Ventaglio.

Sulla riforma della giustizia e in particolare dei tempi dei processi invece osserva: “La vera sfida è ricondurre la durata del processo penale e civile a tempi ragionevoli, in linea con gli standard dei Paesi più avanzati dell’Unione Europea. Una risposta di giustizia che sia certa e fornita in tempi rapidi costituisce uno dei maggiori incentivi per gli investimenti, una delle condizioni essenziali per attrarre nuove risorse e nuovi capitali”.

Poi si è rivolta ai giornalisti parlamentari presenti: “Dare informazioni è un servizio importante, per gli addetti ai lavori come per i cittadini perché contribuisce alla crescita culturale e sociale e al progresso del Paese. Senza il contributo di giornali, televisione, radio e web, ogni battaglia sarebbe infinitamente più difficile e l’Italia sarebbe infinitamente più povera, meno libera e meno evoluta. E davvero vi siamo grati per aver continuato a garantire questo servizio anche per tutta la durata della pandemia, in condizioni difficili e a rischio della vita – sottiliena Casellati – Informare le persone sulle dinamiche del contagio e sui comportamenti più corretti da tenere è stato, e continua ad essere, un aspetto decisivo per la gestione della pandemia. Ma la risposta alla domanda di informazione da parte del pubblico ha finito anche per generare il fenomeno della “infodemia”, l’enorme flusso di notizie, incontrollato e spesso incontrollabile, che crea disorientamento, incertezza e ansia in molti cittadini”.

E dopo i giornalisti, Casellati ha ringraziato i membri del Consiglio di Presidenza del Senato “per il grande supporto nella gestione dell’Aula durante mesi incerti, con perduranti rischi di chiusure e una costante esposizione al contagio. Se siamo riusciti a farcela, nonostante tutto, è grazie all’impegno e alla determinazione di ciascuno di voi. Al nostro Questore anziano, il senatore De Poli, agli altri Questori e al dottor Marini, direttore del Polo Sanitario, va un ringraziamento speciale per avere protetto il nostro bene più prezioso: la nostra salute”, dice alla cerimonia del Ventaglio, ringraziando anche l’Amministrazione del Senato “che anche durante la pandemia non ha mai fatto mancare il proprio supporto nonostante la costante riduzione dell’organico, che ha ormai raggiunto la soglia di criticità. Per questo, ho deciso di riattivare i concorsi, che rappresentano una vera priorità. Io penso che ora sia il tempo dell’azione, il tempo di rimboccarsi le maniche. Il Senato saprà fare la sua parte ne sono certa. Così come sono certa che la nostra stampa parlamentare saprà essere al nostro fianco in questa sfida”, conclude.





