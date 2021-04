Covid, Centro-Nord da zona gialla. Ma al Sud crescono i contagi

Pubblicità

Pubblicità

Un bel pezzo d’Italia verso il giallo, con le grandi Regioni del nord dove molto probabilmente da lunedì 26 nelle piazze e nelle strade si festeggeranno le riaperture anche serali di bar e ristoranti. Un altro, non piccolo, che vede ancora aumentare i contagi. Sono 14 le realtà locali, comprese le due Province autonome, che sperano nella ripartenza di buona parte delle attività. Altrove invece si aspetta di capire cosa succederà nei prossimi giorni.

Scuola, Regioni in rivolta sulla riapertura al 100%. Il governo valuta deroghe di Tommaso Ciriaco e Emanuele Lauria 19 Aprile 2021

A più di un tecnico, e pure a qualche politico, tremano i polsi al pensiero del rilascio delle misure in un Paese dove ci sono ancora, dicono i dati da lunedì 12 a domenica 18 e anche quelli dei sette giorni precedenti, 100mila casi alla settimana. In più gli attualmente positivi sono oltre 490mila, numero che secondo le stime degli esperti rappresenterebbe solo la metà delle persone effettivamente infette.

A rendere la situazione di difficile lettura, c’è un andamento epidemico che divide il Paese in due. Al Sud i contagi corrono ancora. Grandi realtà come la Campania e la Sicilia hanno visto i nuovi casi crescere del 19% e del 15% nell’ultima settimana. La prima è passata da 11.214 a 13.375, la seconda da 7.831 a 9.032. Anche la Calabria ha fatto +19%. Crescono poi la Puglia (+4%), la Basilicata (+10), la Sardegna (+14) e il Molise (+82). Non è escluso che una o più di queste Regioni passi comunque in giallo questa settimana. In particolare la Basilicata potrebbe veder migliorare lo scenario. In quel caso si aggiungerebbe alle Province di Trento e Bolzano e alle 12 Regioni (Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto), che contano nell’ingresso in giallo. Ci sono comunque ancora alcuni nodi da sciogliere, di qui a venerdì, quando si riunirà la Cabina di regia di Istituto superiore di sanità e ministero alla Salute per il monitoraggio settimanale. Non è detto che una o più di quelle Regioni alla fine non resti arancione, magari per una risalita dell’Rt o per il passaggio del rischio da “moderato” ad “alto”.

Coronavirus, il bollettino di oggi 19 aprile: 8.864 nuovi casi e 316 morti a cura di Piera Matteucci 19 Aprile 2021

L’incidenza, che fa entrare in zona rossa quando è superiore ai 250 casi settimanali per 100mila abitanti, al momento, cioè dopo quattro giorni su sette, è alta in Valle d’Aosta, Puglia (già rosse) e anche Campania, che invece è in arancione. Si vedrà nei prossimi giorni se questa Regione tornerà o meno nello scenario con più restrizioni.

“L’Italia è spaccata in due”, riflette Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della Puglia. “Perché al Sud abbiamo ancora i contagi in aumento? Al Nord la terza ondata è partita prima e forse è stata anche più violenta. Era prevedibile che lì calasse prima che da noi, dove è partita dopo”. Lopalco spiega che comunque “l’ondata forte sugli ospedali sembra passata, anche se l’incidenza è ancora alta. Però bisognerà controllare bene il comportamento che sarà tenuto nel momento delle riaperture”». Tante Regioni sono rimaste a lungo in zona rossa in questi mesi. “Questo fa temere l’effetto rimbalzo”. Secondo Lopalco sarebbe importante, per essere più tranquilli, vaccinare almeno l’80-90% degli over 60. È ancora presto. “Rischiamo di vedere di nuovo salire non solo la circolazione virale ma anche i ricoveri, visto che riapriamo e i livelli di protezione vaccinale son bassi”.







Go to Source

Tweet Share Pinterest