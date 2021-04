Covid: chi non fa attività fisica ha il 73% di probabilità di finire in terapia intensiva

Pubblicità

CHI non svolge attività fisica ha un rischio doppio di ospedalizzazione e il 73 % di probabilità di essere ricoverato in terapia intensiva dopo essersi ammalato di Covid-19. Sono questi i risutati di un ampio studio pubblicato sul British Journal of Sports Medicine e che pone l’inattività fisica, in una sorta di graduatoria dei fattori di rischio, al terzo posto come causa di conseguenze gravi e di esito mortale della malattia. Superata solo dall’età avanzata e da chi ha alle spalle una storia di trapianto d’organo. Dunque, un corretto e costante esercizio fisico anche a casa, a tutte le età, sembra sia uno scudo in più contro Sars-CoV-2 riducendo il rischio di conseguenze gravi, aiutando il processo di guarigione e recupero della sindrome post Covid-19. I risultati dello studio inglese mostrano infatti che i pazienti con Covid-19 rimasti inattivi durante i 2 anni precedenti la pandemia hanno avuto maggiori probabilità di essere ricoverati in ospedale, di richiedere cure intensive e di morire, rispetto ai pazienti che avevano esercitato attività fisica in modo costante.

Gli autori della ricerca hanno ritenuto questo fattore talmente importante al punto che hanno deciso di lanciare un appello al governo inglese affinchè anche l’attività fisica venga inserita tra i comportamenti da rispettare al pari dell’uso della mascherina e il distanziamento sociale. “Raccomandiamo alle autorità sanitarie pubbliche – scrivono – di informare la popolazione che, a meno di vaccinazioni e seguendo le linee guida sulla sicurezza della salute pubblica come l’allontanamento sociale e l’uso di maschere, impegnarsi in attività fisica regolare è un’azione importante per prevenire Covid-19 grave e le sue complicanze, inclusa la morte. Il messaggio è particolarmente importante date le maggiori barriere all’attività fisica dovute alle restrizioni pandemiche”.

La ricerca

Durante questo anno sono state molte le ricerche per chiarire quale sia l’identikit delle persone più a rischio infezione da Covid-19. I profili sono stati tracciati anche dai ricercatori inglesi che avevano come obiettivo quello di esplorare il potenziale impatto dell’inattività fisica sulla gravità dell’infezione compresi i tassi di ricovero ospedaliero, la necessità di cure intensive e la morte. Ampio ed etnicamente diversificato il campione di riferimento che ha confrontato 48.440 adulti che hanno contratto infezione tra gennaio e ottobre 2020. L’età media dei pazienti 47 anni: quasi due terzi donne (62%).

Circa la metà non presentava patologie come il diabete, malattie cardiovascolari, malattie renali e cancro; quasi 1 su 5 (18%) ne aveva solo uno; e quasi un terzo (32%) ne aveva due o più. Ai medici tutti avevano risposto di fare attività fisica regolarmente almeno tre volte la settimana negli ultimi due anni: tra marzo 2018 e marzo 2020. Ma entrando nel dettaglio è emerso che solo il il 7% di loro rispettava in modo costante le linee guida sull’attività fisica (ossia oltre i 150 minuti a settimana); il 15% è stato dunque considerato “costantemente inattivo” (solo 10 minuti a settimana), mentre il resto faceva attività moderata (fino a 149 minuti a settimana). Più attivi sono risultati i pazienti bianchi (10%), seguiti da pazienti asiatici (7%), gli ispanici (6%) e afro-americani (5%). Circa il 9% del totale è stato ricoverato in ospedale; il 3% ha richiesto cure intensive; e il 2% è morto.

E’ emerso che Il costante rispetto delle linee guida sull’attività fisica era fortemente associato a un rischio di aggravarsi. Dopo aver tenuto conto di fattori potenzialmente influenti, come razza, età e condizioni mediche i pazienti con COVID-19 è risultato che le persone considerate “costantemente inattivi” avevano più del doppio delle probabilità di essere ricoverati in ospedale rispetto a quelli che avevano totalizzato più di 150 minuti di attività fisica ogni settimana. Avevano anche il 73% di probabilità in più di richiedere cure intensive e 2,5 volte più probabilità di morire a causa dell’infezione. E i pazienti che erano costantemente inattivi avevano anche il 20% in più di probabilità di essere ricoverati in ospedale; il 10% in più di probabilità di richiedere cure intensive e il 32% in più di probabilità di morire per la loro infezione rispetto ai pazienti che facevano regolarmente attività fisica. I ricercatori sottolineano: “È chiaro che essere costantemente inattivi è un fattore di rischio più forte per gravi esiti Covid-19 rispetto a qualsiasi condizione medica, ad eccezione dell’età e di una storia del trapianto di organi. Non solo, l’inattività fisica è stata considerata più grave anche rispetto ad altri fattori di rischio tra cui il fumo, l’obesità, il diabete, l’ipertensione, le malattie cardiovascolari e il cancro”.





