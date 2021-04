Covid: ci sarà mai l’immunità di gregge?

Pubblicità

ALL’INIZIO della pandemia sembrava difficile ma possibile: qualcuno l’aveva teorizzata, altri l’avevano data per scontata, altri ancora avevano creduto di averla raggiunta. Poi si è trasformata in una flebile speranza. Oggi è più un miraggio che un reale obiettivo alla nostra portata l’immunità di gregge (o di gruppo, o di comunità, che suona meglio per noi umani), che si ottiene quando all’interno di una popolazione una persona infetta genera in media meno di un caso secondario, facendo dunque scendere l’indice R al di sotto di 1 in assenza di interventi.

“Parliamo quindi di una immunità rispetto a un agente infettivo, raggiunta da una parte significativa di una popolazione grazie alla vaccinazione o all’infezione naturale, e che quindi arresta la trasmissione del patogeno proteggendo chi non ha ancora avuto contatti con la malattia”, spiega Angela Santoni, presidente della Società Italiana di Immunologia, Immunologia clinica e Allergologia, direttore scientifico dell’Istituto Pasteur Italia, e docente di Immunologia ed Immunopatologia alla Sapienza Università di Roma. Ma questo scenario, il ritorno a una esistenza normale garantito dal fatto che un numero sufficiente di persone è ormai protetto contro il Sars-Cov-2, appare sempre più lontano. Per tanti motivi, di cui alcuni ottimamente esposti sull’ultimo numero di “Nature”.

Indubbiamente il concetto ha un suo fascino: se l’immunità di gruppo viene raggiunta, l’epidemia finisce. La vita torna quella di prima. I ristoranti aprono, la gente si abbraccia, si va al cinema e a teatro senza mascherina. Per questo è facile capire perché, nell’emergenza coronavirus, siano stati in tanti a restare abbagliati da questa prospettiva. Avevano cominciato i britannici, con uno tra i principali consulenti scientifici del governo Johnson, Graham Medley, secondo cui era necessario “generare quella che chiamiamo immunità di gregge” grazie a una “gran bella epidemia”. Un’idea che, come ricordano in un articolo su Lancet David Jones e Stefan Helmreich, il primo di Harvard, il secondo del MIT, aveva ricevuto critiche furiose, tanto da spingere i funzionari britannici a negare che l’immunità di gregge avesse mai fatto parte del loro piano.

A tentare questa strada, come si sa, sono stati poi gli svedesi – ma secondo alcuni, tra cui il matematico Marcus Carlsson, il gregge non era altro che quello composto dai cittadini del paese scandinavo spinti verso il disastro. Ad agosto, il funzionario Oms Michael Ryan aveva avvertito i giornalisti: “Non siamo neanche lontanamente vicini ai livelli di immunità necessari per fermare la trasmissione di questa malattia. Dobbiamo concentrarci su ciò che possiamo effettivamente fare ora per arrestare la trasmissione, e non vivere nella speranza che l’immunità del gregge sia la nostra salvezza”.

Nello stesso periodo, alcune voci trapelate dall’entourage dell’allora presidente Trump avevano rivelato che anche alla Casa Bianca si stava riflettendo sull’opportunità di lasciar correre il virus liberamente. Insomma, in tanti ci hanno provato, nessuno ci è ancora riuscito. Ma il caso che fa più riflettere è quello di Manaus, in Brasile. Secondo Lancet, uno studio sui donatori di sangue aveva mostrato come il 76% della popolazione fosse stato infettato da Sars-Cov-2 fino a ottobre 2020, e alti tassi di diffusione del coronavirus erano stati rinvenuti anche in popolazioni di altre località del bacino amazzonico, come a esempio Iquitos, in Perù, dove le persone infette erano il 70%. Numeri che in teoria sarebbero al di sopra della soglia stimata per l’immunità di gruppo, posta al 67%. E invece proprio Manaus sta facendo ora i conti con una nuova ondata, e un numero di ricoveri ospedalieri e decessi del tutto inaspettato. Lo stesso sta accadendo in India, dove si contano oltre 40 mila casi al giorno dopo un periodo di relativa quiete (10 mila casi al giorno), che aveva fatto pensare a qualcuno che fosse stata finalmente raggiunta la mitica immunità di gruppo.

Uno dei nodi, sottolineano Jones e Helmreich, sta anche forse nel linguaggio: il concetto di gregge si applica infatti alle mandrie di bestiame, dove mucche o pecore si muovono tutte insieme in modo controllato, cosa che non accade alle popolazioni umane, nemmeno sotto il più feroce dei Dpcm. D’altra parte è proprio dall’ambito veterinario che arriva questo concetto. La frase – scrivono i due ricercatori americani – sembra essere apparsa per la prima volta all’inizio del Novecento nel lavoro dei veterinari americani preoccupati da un’”epidemia di aborto” nei bovini e negli ovini, che aveva costretto gli allevatori a uccidere tutti i capi infetti. Un approccio sbagliato, secondo George Potter, veterinario del Kansas, che nel 1916 in un articolo sul Journal of American Veterinary Medical Association immaginava appunto una “immunità di gregge”. “La malattia dell’aborto può essere paragonata a un incendio che, in assenza di nuovo carburante, presto si spegne. L’immunità della mandria si sviluppa, quindi, mantenendo le vacche immuni, allevando i vitelli ed evitando l’introduzione di bovini stranieri”.



Non è solo il coronavirus a rendere questa “mission (quasi) impossible”. “Anche in passato non si ricordano casi in cui una epidemia sia stata davvero debellata da questo tipo di immunità – commenta Santoni – un caso in cui sicuramente si è ottenuta l’immunità di gregge è quello del vaiolo, in cui si è osservata nel 1979 l’eradicazione della malattia. Nel caso del vaccino di Salk, solo il 54 % degli americani si era vaccinato, ma i casi di poliomielite paralitica erano diminuiti del 90%. Ovviamente l’effetto scompare quando si riduce il numero di persone vaccinate, come nel caso del morbillo”. Le cose si fanno però più complicate quando si tratta di una malattia ancora per molti versi sconosciuta come Covid-19 e da un agente infettivo mutevole e sfuggente come il coronavirus.

Ma il primo motivo per cui l’immunità di gruppo difficilmente verrà raggiunta sta non tanto o non solo nella variabilità dell’agente infettivo (anche se sì, l’emergere di varianti potrebbe essere un problema), quanto dai fattori che rendono ciascuno di noi diverso dall’altro anche nello sviluppo della malattia. Perché alcuni infetti finiscono in rianimazione o ci lasciano la vita, mentre per altri l’incontro con il virus sembra poco più che una passeggiata (salvo magari scoprire sequele inaspettate a mesi di distanza)? Cosa accade a livello del sistema immunitario agli asintomatici o paucisintomatici? Se non si riesce a capire questo, non si riesce nemmeno a valutare la durata dell’immunità negli individui che hanno contratto l’infezione in modo blando.

I calcoli per l’immunità di gruppo, scrive per esempio Nature, considerano due fonti di immunità individuale: i vaccini e l’infezione naturale. E già qui compare il primo problema, giacché, spiega Santoni, gli studi condotti non sono comparativi e dunque non sappiamo se la memoria immunitaria data dal vaccino duri quanto quella data dalla malattia o viceversa. E soprattutto è probabile che la durata della memoria immunologica vari a seconda del tipo di vaccino. Ad ogni modo, le persone infettate da Sars-Cov-2 sembrano sviluppare una certa immunità al virus. Ma non sappiamo ancora con certezza quanto a lungo duri questa protezione. “Da quello che sappiamo dagli studi sui coronavirus analoghi, per esempio quello della Sars e quello della Mers, possiamo immaginare che l’immunità duri almeno qualche mese, diciamo fino a sei, e poi gradualmente la risposta anticorpale si vada affievolendo. Ma anche questo fattore – aggiunge Santoni – è soggetto a una grande variabilità individuale”, di cui è difficile tenere conto quando si fanno i modelli matematici per stabilire la soglia dell’immunità di gruppo.

La stessa incertezza è data anche dall’immunità ottenuta con la vaccinazione, detto che, come sottolinea l’immunologa, i vaccini non hanno neanche tutti la stessa potenza ed efficacia. A dirla tutta, non sappiamo neanche con certezza se gli individui vaccinati siano ancora in grado di trasmettere l’infezione oppure no, il che è invece fondamentale da sapere nel momento in cui si ipotizza che le persone vaccinate interrompano la catena del contagio. “I dati di Moderna e Pfizer sembrano piuttosto incoraggianti”, dice per esempio Shweta Bansal, biologa matematica della Georgetown University di Washington DC. Sapere in modo certo quanto questi e gli altri vaccini impediscano alle persone di trasmettere il virus avrà grandi implicazioni sul raggiungimento della fatidica soglia.

Se pure gli individui vaccinati non fossero in grado di trasmettere il virus – se cioè i vaccini producessero la cosiddetta immunità sterilizzante – bisogna comunque fare i conti con le difficoltà delle campagne vaccinali in tutto il mondo. In Italia il processo procede a singhiozzo, con stop and go dovuti a scelte politiche, problemi organizzativi e strutturali, resi ancora più evidenti dalla frammentazione regionale della sanità. Quando l’ultimo italiano sarà vaccinato, il primo potrebbe avere già perso la protezione da qualche mese. Ma fermarsi a guardare il panorama entro i confini nazionali sarebbe un errore esiziale. Lo dimostra il caso di Israele, paese molto avanti nelle vaccinazioni e che grazie a questa campagna capillare ha visto crollare ricoveri e decessi, e che però deve fare i conti con i paesi limitrofi (Siria, Libano, Giordania, Egitto) dove invece la percentuale di vaccinati è intorno all’1 per cento della popolazione. Detto che, appunto, gli umani non sono pecore e dunque non si comportano come un gregge compatto, pensare di proteggersi rinchiudendosi dentro i confini non funziona. “Se non si capisce che siamo di fronte a una pandemia mondiale, che va affrontata a livello globale, non ne usciremo mai”, continua Santoni. Nessuno si salva da solo. E i paesi avanzati dovrebbero preoccuparsi di quello che accade altrove quasi quanto di quello che accade dentro le loro frontiere.

Un altro ostacolo sulla via dell’immunità di gruppo è quello delle mutazioni, che possono rendere il virus più contagioso, più letale o più bravo a sfuggire alle difese messe in atto dal vaccino. “Siamo in gara con le nuove varianti – dice Sara Del Valle, epidemiologa matematica e computazionale presso il Los Alamos National Laboratory nel New Mexico – più tempo ci mettiamo ad arginare la trasmissione del virus, più tempo hanno queste varianti per diffondersi”. L’emergere di varianti potrebbe per altro anche spiegare in parte il caso di Manaus: l’immunità di gruppo sarebbe stata in effetti raggiunta, almeno per un certo periodo, mentre la seconda ondata sarebbe stata provocata dalla variante P.1, a dimostrazione del fatto che le infezioni precedenti non avrebbero conferito un’ampia protezione nei confronti del virus.

Non è finita qui: tassi più elevati di immunità potrebbero creare una pressione selettiva, che favorirebbe varianti in grado di infettare le persone che sono state immunizzate. Una vaccinazione rapida e completa su tutta la popolazione può impedire a una nuova variante di diffondersi. Ma “rapida” e “completa” non sono parole frequenti, quando si parla di campagna vaccinale. “È come essere in mezzo al guado: su una riva gli immunizzati, sull’altra i malati, e tu sei bloccato al centro. I vaccini creeranno quasi inevitabilmente nuove pressioni evolutive che producono varianti”, dice Matt Ferrari, epidemiologo alla Pennsylvania State University, per questo dobbiamo avere tutti gli strumenti per monitorarle.

Infine: come si può raggiungere l’immunità di gruppo se ancora non abbiamo dei vaccini sperimentati per efficacia e sicurezza su bambini e adolescenti, che rappresentano in molti paesi una buona fetta della popolazione? Insomma, il miraggio si allontana. “Dato quello che sappiamo oggi, raggiungere l’immunità di gruppo attraverso i soli vaccini è piuttosto improbabile”, dice Stefan Flasche, epidemiologo della London School of Hygiene & Tropical Medicine. È tempo di aspettative più realistiche. Dobbiamo immaginare come convivere con il virus, e forse la prospettiva è meno drammatica di quanto potrebbe sembrare. Anche senza l’immunità di gruppo, vaccinare le persone vulnerabili sembra ridurre i ricoveri e le morti per Covid-19. La malattia potrebbe non scomparire a breve, ma potrebbe drasticamente calare il tributo di decessi che ancora oggi stiamo drammaticamente pagando.





