Covid, dagli spostamenti al lockdown a Pasqua: in Cdm prevale la preoccupazione. Sulla stretta tutti d’accordo, Lega compresa

ROMA – Prima del Consiglio dei ministri che segna la nuova stretta sull’intero Paese è il governatore veneto Luca Zaia a suonare l’ultimo allarme. Lo fa ad apertura della Conferenza Stato-Regioni che precede proprio la riunione di governo. Nei toni c’è tutta la drammaticità della situazione che stanno vivendo i presidenti di regione. Le terapie intensive in molti territori ormai sono al collasso. L’indice di contagio cresce costantemente per via della variante inglese.

Verso 9 Regioni e 2 Province rosse. L’Istituto superiore di sanità: “L’epidemia accelera” di Michele Bocci 12 Marzo 2021

“C’è poco da fare, bisogna intervenire e farlo subito – dice il “Doge” – Ma bisogna far capire al contempo alla gente con un’adeguata campagna di comunicazione che il virus esiste ancora. Che il pericolo non è finito, altrimenti qualsiasi stretta risulterà inutile. L’inizio delle vaccinazioni non vuol dire che non esistono più rischi”. Così, quando poco dopo in cdm il governo si farà carico di mandare nove regioni in rosso e il resto d’Italia in arancione, di fatto tutti in lockdown totale o parziale con l’eccezione di Sicilia e Sardegna, i governatori tireranno un sospiro di sollievo. Non saranno loro ad assumersi la responsabilità delle misure.

Coronavirus: ok al Dl, Pasqua tutta Italia in zona rossa di Michele Bocci 12 Marzo 2021

Poi, lo stesso Zaia, il pugliese Michele Emiliano e il vicepresidente campano Fulvio Bonavitacola invocano misure per finanziare i congedi parentali. Istanza che subito dopo i ministri Mariastella Gelmini (Affari regionali), Elena Bonetti (Famiglia) e Patrizio Bianchi (Istruzione) portano in Consiglio dei ministri. Non è l’unico sostegno che passa. Sono 290 milioni di euro in decreto per congedi parentali, diritto allo smart working, bonus baby sitter.

Congedi parentali, bonus baby sitter e smart working: dal governo risorse per 290 milioni 12 Marzo 2021

Quanto alla stretta sugli spostamenti e sulle aperture – già ampiamente prevista e annunciata – e quella sul lockdown del sabato e della domenica di Pasqua e di lunedì di Pasquetta, non un solo rilievo critico in Consiglio dei ministri. Neanche da parte dei ministri leghisti, nonostante le proteste levate nei giorni scorsi da Matteo Salvini. E anche questo, se possibile, la dice lunga sulla drammaticità del momento.

Altro passaggio che segnerà invece la vita e il prosieguo della legislatura, l’affidamento al ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D’Incà, della delega alle Riforme istituzionali. “Metteremo al centro le indicazioni che arriveranno dal Parlamento – spiega l’esponente grillino – in un quadro politico in cui la maggioranza è molto più ampia e il governo dovrà accompagnare il Paese fuori dalla pandemia”. Più scontata invece la nomina di Valentina Vezzali, campionessa olimpica di scherma, alla carica di sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport, dopo una parentesi parlamentare in Scelta civica.