Covid, Di Maio e Speranza: dal 15 maggio via quarantena dai Paesi Ue

Da sabato prossimo, il 15 maggio, sarà superata la mini quarantena per le persone provenienti dai Paesi europei. Lo stesso varrà anche per chi arriva da Gra Bretagna e Israele. È quanto è emerso al termine del tavolo organizzativo di questa mattina fra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e della salute Roberto Speranza sulle riaperture ai turisti stranieri in vista del periodo estivo.

Green pass, domande e risposte: ecco quando sarà valida la certificazione di Alessandra Ziniti 04 Maggio 2021

In più verranno potenziati i voli Covid free proveienti dagli Stati Uniti entro la metà di giugno: l’obiettivo è quello di riaprire eliminando la quarantena anche per i turisti provenienti dagli Usa, applicando sempre lo stesso criterio (tampone, vaccino o Covid), per gli altri Paesi della Ue.

Vaccini, vacanze, compleanni ed eventi: ecco le Faq di Repubblica di Viola Giannoli , Alessandra Ziniti 07 Maggio 2021

E l’obiettivo del governo sarebbe quello di riaprire a tutti i Paesi stranieri che hanno raggiunto un livello alto di vaccinazione. E Sempre in tema di riaperture, il presidente della conferenza delle Regioni Fedriga torna a chiedere di rivedere i parametri di rischio: “Insistere con l’Rt rischia di essere distorsivo”. E insiste sulla necessità di trovare un “compromesso” sul coprifuoco alle 23. Il governatore della Campania De Luca annuncia: “Capri è immunizzata, tra due settimane anche Ischia”.

In un post pubblicato su Facebook il mistro Di Maio annuncia infatti: “Riapriamo ai Paesi stranieri in sicurezza” ricordando che “il turismo è una chiave importante della ripartenza dell’Italia, e dobbiamo pianificare bene l’estate, affinché salute, economia e lavoro non vengano messi in pericolo”.

Aggiungendo: “Con il ministro Roberto Speranza abbiamo avuto un primo confronto sulle misure per le riaperture ai turisti stranieri che questa estate vorranno visitare il nostro Paes, l’obiettivo è quello di riaprire ai visitatori di quei Paesi stranieri che hanno raggiunto un alto livello di vaccinazione, allentando alcune misure già da metà maggio”.

“Stiamo lavorando per superare la “mini quarantena” per chi proviene dai Paesi europei, dal Regno Unito e da Israele, se si sarà muniti di tampone negativo, attestato di avvenuta vaccinazione o se si è guariti dal covid negli ultimi 6 mesi. Stessa cosa per gli Stati Uniti – spiega – dove verranno potenziati i voli covid free e da giugno puntiamo a superare la “mini quarantena” all’arrivo”. “Inoltre, stiamo provvedendo ad organizzare dei voli covid free anche per Dubai, dove da ottobre partirà Expo”.