Covid, Draghi convoca ministri e Regioni. Oggi il nuovo Dpcm

Ministri e Regioni da Mario Draghi per chiudere il nuovo Dpcm con le misure anti-Covid, la cui firma dovrebbe arrivare in giornata. Questa mattina a palazzo Chigi si è riunita la riunione della cabina di regia. Presenti, oltre al premier, i ministri Roberto Speranza (Salute), Maria Stella Gelmini (Affari regionali), Daniele Franco (Economia), Patrizio Bianchi (Scuola), Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico), Dario Franceschini (Cultura), Stefano Patuanelli (Politiche agricole), Elena Bonetti (Famiglia) e i rappresentanti del Cts.

Scuola, stop alle lezioni in zona rossa ma sull’arancione è lite nel governo di Alessandra Ziniti , Corrado Zunino 01 Marzo 2021

Alle 12 poi il governo incontrerà gli enti locali – Regioni, Province e Comuni – per discutere del prossimo Dpcm con le nuove misure per contrastare l’epidemia da Covid.

Sul tavolo in particolare c’è il tema legato alla linea da adottare in tema di chiusure nelle zone arancioni. Il nodo principale riguarda l’eventuale stop alla scuola da associare (come sostiene il ministro Bianchi e il centrosinistra) o meno (come vorrebbe la Lega) a negozi e centri commerciali. Il varo del nuovo Dpcm con le misure anti contagio da Covid è atteso in giornata.