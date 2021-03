Covid, Draghi: “Farò vaccino Astrazeneca”. E sul dl Sostegni: “Daremo più soldi a tutti e velocemente”

La prima conferenza stampa del premier Mario Draghi si apre fissando un obiettivo fondamentale: dare più soldi a tutti e velocemente. E con l’annuncio che il presidente del Consiglio si vaccinerà con Astrazeneca. “Questo decreto”, si riferisce al Dl Sostegni approvato in Cdm, “è una risposta significativa molto consistente alle povertà, al bisogno che hanno le imprese di essere aiutate e ai lavoratori. È una risposta parziale ma è il massimo che abbiamo potuto fare in questo momento”, ha detto il premier Mario Draghi al termine del Consiglio dei ministri che ha varato il decreto sulle “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da covid 19”. E dopo una lunga e convulsa trattativa nella maggioranza per risolvere la questione della cancellazione delle vecchie cartelle esattoriali.

Approvato il decreto Sostegni. Draghi: “Dall’8 aprile 11 miliardi alle imprese” 19 Marzo 2021

“Questo decreto è una risposta parziale ma il massimo che abbiamo potuto fare – ha aggiunto Draghi – Siamo consapevoli che si tratta di un intervento parziale e per questo” c’è l’ipotesi di “un secondo stanziamento in occasione della presentazione del Def”.

Poi l’annuncio: “Non mi sono ancora prenotato ma farò Astrazeneca”, ha annunciato il premier.