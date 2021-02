Covid, due mascherine più efficaci di una nel proteggere dall’infezione

Una nuova ricerca condotta dai Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti ha rilevato che indossare due mascherine è meglio di indossarne una sola, per rallentare la diffusione del coronavirus. I ricercatori hanno condotto un esperimento in laboratorio, con due teste artificiali poste a distanza di 2 metri l’una dall’altra, misurando quante particelle della dimensione di un virus emesse da una fossero inalate dall’altra. Hanno rilevato che una mascherina, chirurgica o in tessuto, blocca circa il 40% delle particelle che arrivano alla testa inalante. Con una mascherina di stoffa sopra una chirurgica, la percentuale bloccata sale all’80%. Quando entrambe le teste indossano due mascherine, si arriva al 95%.

“La prima sfida è far sì che quante più persone possibile indossino le mascherine”, ha detto John Brooksm dei Cdc. È stato sottolineato che l’esperimento è stato condotto con un solo marchio di mascherina di stoffa e chirurgica, quindi ha limiti, ma è coerente con le precedenti ricerche.

I Cds stanno anche aggiornando la guida all’uso di due mascherine. Se usata correttamente, una mascherina di stoffa indossata sopra una chirurgica può restringere gli spazi attorno ai bordi della chirurgica che possono far entrare le particelle di virus.

L’agenzia ha anche dichiarato che stanno rimuovendo una pagina sul ‘fai-da-te’, che si era diffuso l’anno scorso quando le mascherine scarseggiavano. Negli Usa l’uso delle mascherine è aumentato e in alcuni luoghi è diventato obbligatorio, ma molti continuano a non indossarle. Un recente sondaggio dell’Università della California ha suggerito che solo circa la metà degli adulti statunitensi le indossa quando è a stretto contatto con persone al di fuori della famiglia.