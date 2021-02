Covid e Dpcm, Gelmini: “Nuove misure in vigore da lunedì non più da domenica”

“Il sistema dei parametri”, quelli per definire i colori delle zone in Italia nell’emergenza Covid “si può affinare, ma probabilmente non con il decreto in arrivo, ci vorrà un tavolo tecnico. In ogni caso, per rendere più agevole la programmazione delle attività economiche, le chiusure non entreranno più in vigore di domenica ma di lunedì” ha spiegato la ministra delle Autonomie Mariastella Gelmini durante il vertice in corso tra governo ed enti locali sulle nuove misure per contrastare il virus.

All’incontro l’esecutivo è rappresentato al tavolo con le Regioni, le Province e i Comuni anche dal ministro della Salute Roberto Speranza.

Parlando con i rappresentanti delle Regioni la ministra ha poi spiegato che “il governo sta lavorando intensamente in queste ore sul nuovo provvedimento anti-Covid i e contiamo di avervi avere nella giornata di domani, con grande anticipo rispetto alla scadenza del 5 marzo, una prima bozza del Dpcm: per l’esecutivo Draghi è fondamentale il confronto costante con le Regioni e anticipare le decisioni, in modo da lasciare ai cittadini il tempo necessario per poter organizzare la propria vita”.

La battaglia dei ristoranti. I governatori insistono: “Nel Dpcm chiederemo le aperture serali in zona gialla” di Alessandra Ziniti 25 Febbraio 2021

Gelimini avrebbe quindi confermato che il sistema a fasce verrà mantenuto. “Finora è stato scongiurato un lockdown generalizzato e questo deve essere l’obiettivo principale anche per le prossime settimane e per i prossimi mesi”.

Covid, così Franceschini spera di riaprire cinema e teatri a fine marzo: biglietti nominali, niente pop corn e posti distanziati di Viola Giannoli 25 Febbraio 2021

Aggiungendo: “Stiamo lavorando per una graduale riapertura dei luoghi di cultura. Il ministro Franceschini ha avviato un confronto con il Cts per far in modo che, superato il mese di marzo, si possano immaginare riaperture con misure di sicurezza adeguate. È un percorso, non è un risultato ancora acquisito. Ma è un segnale che va nella giusta direzione”.