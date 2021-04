Covid e riaperture: Lega prima sui social ma poco attiva in Parlamento

Pubblicità

Molto presente sui social, poco in Parlamento: il comportamento double-face della Lega sulle riaperture emerge da una ricerca realizzata da FB Bubbles, una divisione di FB&Associati, che ha esaminato i volumi e le modalità della discussione in rete confrontandola con gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, mozioni) portati avanti dalle diverse forze politiche, ricostruendo un quadro delle strategie politiche più o meno in coerenza con quanto dichiarato pubblicamente.

Se il piano vaccini è fonte di attenzione da parte di tutte le forze politiche rappresentate in Camera e Senato, è il tema delle riaperture il più dibattuto. I dati sono eloquenti: nell’ultimo mese un milione di menzioni e un volume complessivo di oltre 2 milioni e mezzo di interazioni. In testa i quattro settori della scuola, della ristorazione, della cultura e dello sport. Sul web è Fratelli d’Italia la voce più attiva ma anche dentro il Parlamento, intestandosi il 32 per cento degli atti relativi alle riaperture, al contrario della Lega che sui social si spende molto ma che a livello parlamentare se ne occupa solo per il 5 per cento: strategia che l’istituto di ricerca definisce “distonica”.

Esattamente contrario l’atteggiamento del Movimento 5 Stelle, meno attivo sui social, ma operoso in Parlamento, dove registra il 28 per cento di atti presentati sul tema delle riaperture: una linea di condotta , quest’ultima, figlia anche di un vuoto di comunicazione da parte della leadership (in vista della discesa in campo ufficiale di Conte) ma dettata anche – è scritto nel documento – dal “tentativo riagganciare fette di elettorato che in seguito rischiano di non ritrovarsi più nel Movimento che verrà”. Altrettanto ripiegato su se stesso appare il Pd, assente nel dibattito social, se non per confermare l’appoggio al premier, ma con appena l’8 per cento di atti parlamentari presentati.

Passando all’attenzione parlamentare sui singoli settori, sulla scuola il partito più attivo è il Movimento 5 Stelle, seguito da Forza Italia, Lega e Gruppo Misto, con un Pd assente, nonostante una vicinanza storica al comparto. A fare maggiormente da portavoce delle richieste del mondo della ristorazione sono ancora M5S e Fratelli d’Italia, mentre la Lega, che in più occasioni si è fatta portatrice degli interessi di settore, è terzultima prima di Leu e di Italia Viva.

Anche sulle riaperture del comparto cultura un terzo degli atti parlamentari sono attribuiti al Movimento e al partito guidato da Giorgia Meloni con un Pd leggermente più attivo. Lo sport, infine, è del tutto appannaggio di Fratelli d’Italia con il 67 per cento degli atti e un’assenza totale di Lega, Pd, M5S e Italia Viva.

Le conclusioni. Da un lato c’è la conferma che il vero banco di prova del governo Draghi è la campagna vaccinale, con una insofferenza sociale che comincia ad essere rilevante.Dall’altro la ricerca segnala che le strategie tra forze politiche sono molto diverse. C’è chi, come la Lega, guarda probabilmente già al dopo Governo Draghi, provando – scrivono gli analisti di FB&associati – a coniugare “responsabilità e consenso, necessario per quando si tornerà alle urne”. Altri come il Partito democratico per alcuni aspetti e i 5 Stelle per altri, “faticano ad uscire dalle problematiche interne al partito, concentrandosi su una lealtà al premier quasi totalizzante e speranzosamente risolutiva, puntando in un secondo e più lontano momento al consenso”. L’attivismo di Fratelli d’Italia è figlio della necessità di vincere una scommessa: pagherà o no la scelta di rimanere fuori dalla maggioranza che sostiene Draghi? I sondaggi, a due mesi dalla nascita del nuovo esecutivo, premiano FdI, ma tutto dipenderà dai risultati che lo stesso governo riuscirà a raggiungere.

