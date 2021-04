Covid, ecco l’Italia che torna arancione. E 8 studenti su 10 di nuovo in classe

Pubblicità

ROMA – Un’inizio settimana all’insegna del ritorno sui banchi per quasi 8 studenti su dieci. Ma anche di cambio di colore per molte Regioni italianeche passano all’arancione ad eccezione della Sardegna che diventa rossa.

Da lunedì 12 aprile rientrano a scuola per seguire le lezioni in presenza poco più di 6,5 milioni di alunni: il 77% degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie: quasi otto su dieci, secondo le stime di Tuttoscuola. Tra loro poco meno di 5,5 milioni di bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e alunni del primo ciclo, compresi quelli che si trovano in regioni in zona rossa. In tutte le regioni, al di là del dal colore, accederanno ai servizi per la prima infanzia (0-3 anni) anche 356 mila bambini.

Le Regioni in zona arancione

E sempre da lunedì 12 Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Calabria escono dalla zona rossa per entrare in quella arancione andando ad aggiungersi alle province autonome di Trento e Bolzano, Liguria, Veneto Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sicilia.

Le regioni in zona rossa

Mentre la Sardegna entrerà in zona rossa dopo essere stata la prima in bianca, l’unica, fino a ora a respirare il ritorno alla normalità, durato però solo qualche settimana. La Val d’Aosta con Campania e Puglia restano in rosso così come le province Torino, Cuneo, Firenze, Prato (fino al 17 aprile) e la città metropolitana di Palermo (quest’ultima a partire da domenica).

Cosa si può fare in zona arancione

In zona arancione ci si può muovere liberamente e senza obbligo di autocertificazione all’interno del proprio comune dalle 5 del mattino alle 22. Resta la possibilità di andare in una seconda casa anche in un altra regione. Aperti i negozi di abbigliamento come quelli che vendono scarpe i parrucchieri e centri estetisti. Bar e ristoranti saranno aperti solo per l’asporto o la consegna a domicilio. Per l’asporto fino alle 18.

Si può andare a trovare amici o parenti ma solo una volta al giorno e all’interno del proprio comune di residenza o domicilio. Ma solo in due, oltre ai figli minori di 14 anni e/o persone non autosufficienti. Gli spostamenti anche in questo caso sono consentiti dalle 5 del mattino alle 10 di sera.





