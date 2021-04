Covid, esercenti in piazza a Roma. Sangalli (Confcommercio): “Vogliamo riaprire in sicurezza”

Pubblicità

Pubblicità

“Vogliamo Riaprire in sicurezza, perché la risposta all’emergenza solo con più chiusure è ormai una scelta insostenibile dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale”, ha detto il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, intervenendo all’assemblea della Fipe, organizzata in piazza San Silvestro a Roma.



(ansa) Dopo le tensioni di ieri, gli esercenti in piazza sono silenziosi e pacifici, determinati. La manifestazione si svolge all’interno di un perimetro transennato, con il palco in un angolo della piazza, presidiata dalle forze dell’ordine, al momento, non ci sono problemi di ordine pubblico.

Roma, blitz dei ristoratori: scontri e bombe carta a piazza San Silvestro tra manifestanti e polizia. Ferito un ragazzo di Luca Monaco 12 Aprile 2021

Molti dei presenti indossano magliette bianche con la scritta #vogliamounadata. Chiedono al governo una road map per le riaperture delle loro attività. Ci sono titolari di bar e ristoranti, ma anche il mondo del catering e del banqueting, fermi da mesi in assenza di matrimoni ed eventi, la ristorazione, le discoteche, le imprese balneari e gli imprenditori dell’intrattenimento. Gli interventi si sono aperti con un minuto di silenzio per le vittime del Covid.



(ansa) “Abbiamo investito nella sanificazione – ha detto ancora Sangalli – abbiamo accettato le regole del distanziamento, abbiamo rafforzato l’alleanza con i consumatori, abbiamo difeso i nostri collaboratori. E tutto per poter lavorare in sicurezza. Ci impegniamo sugli indennizzi a fondo perduto, che non sono sufficienti e che devono essere rafforzati. Ci siamo impegnati per spostare a lungo termine tutti quei costi, oggi insostenibili, che gravano sulle imprese. Penso alle tasse e alle tasse locali. Penso ai finanziamenti. Penso agli affitti. Penso alle bollette”, ha spiegato, “pensare al domani significa soprattutto non mollare oggi”.

“Ci dicano una volta per tutte se le nostre attività sono davvero quelle che vanno chiuse per prime e per troppi mesi, perché noi vogliamo riaprire in sicurezza, e le chiusure per rispondere all’emergenza sono una scelta ormai insostenibile”, ha continuato.

Manifestanti di “Io Apro” sfilano per il centro di Roma con le manette ai polsi

“Le vostre ragioni”, ha concluso Sangalli, sono quelle di chi vuole ripartire e lo vuole fare da domani. E lo vuole fare da domani. E domani è già tardi. Perché il futuro non (si) chiude”.

Zingaretti: “Capisco proteste ma priorità vaccinare”

“Lancio un messaggio agli imprenditori, ai disoccupati, e a chi rischia il lavoro, ai ristoratori, proprietari dei bar e ai tanti ambulanti che si stanno mobilitando: questo è il modo di tornare alla vita, alternative non ne esistono. Le tante proteste e chiamate di attenzione sono condivisibili, perché in tutti noi c’è l’insofferenza sul presente e la paura verso il futuro, ma la risposta a questi problemi è andare avanti con la campagna vaccinale”, ha detto il presidente della regione lazio, Nicola Zingaretti, al termine di un sopralluogo presso l’hub vaccinale di Valmontone, che aprirà dal 19 aprile.

Le testimonianze

“Una protesta pacifica – sottolinea la chef stellata Cristina Bowerman – è importante dissociarsi dalle violenze. Chiediamo che venga fissato un percorso e regole, con un criterio di lungimiranza. Si è detto che il problema è la movida, ma i ristoranti non sono la movida. Rispettare le regole: questa dovrebbe essere la priorità”.

Maurizio Altamura, pugliese con un’attività a Varese, era in piazza anche ieri e si è dato da fare per arginare i facinorosi: “Da imprenditori non dobbiamo fare a botte con nessuno. L’ospitalità è fare del bene alle persone, non fare a botte. E siamo qui per portare proposte e non protesta, ma deve essere forte il grido perché siamo al limite, con 16 mila euro a fronte di una perdite di fatturato di un milione non si fa nulla. Ora vorremo portare le nostre proposte”.

“Siamo in piazza per chiedere di poter lavorare, non chiediamo ristori, che tanto non arrivano, ma chiediamo solo di poter lavorare che è il nostro miglior ristoro”, ha detto Cristian Lertore, presidente Fipe di Piacenza. “Chiediamo di riaprire rispettando le regole e le norme – ha aggiunto – Si riapra il prima possibile, con la primavera la situazione si normalizzerà e noi chiediamo di poter lavorare”.

La manifestazione al Circo Massimo

Alcune centinaia i commercianti che stanno partecipando al sit-in al Circo Massimo “Una volta, per tutti” organizzato dalle associazioni: Roma più bella, Ihn (Italian hospitality network), Tni Italia (Tutela nazionale imprese) e Lupe Roma.

I primi ad arrivare sono stati i ristoratori maremmani che hanno appeso ad un filo mutande rotte, arancioni e gialle con accanto scritto: “L’Italia a colori ci ha lasciato in mutande ma ora basta”.



(reuters) I partecipanti sono in attesa dei tanti pullman previsti da molte regioni italiane. Sono arrivati dalla Sicilia, da Enna, Piombino e Crema.

Roberta Pepi (Ass. Roma più bella) a Radio Capital: “L’Associazione IoApro? Mitomani”

Ci sono rappresentanti delle lavanderie industriali, di chef e cuochi che indossano il tradizionale cappello da cucina. C’è anche il movimento artisti italiani proveniente dalla Toscana. I loro slogan, ripetuti ritmicamente, sono “Lavoro, lavoro” e “Riapertura, riapertura”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest