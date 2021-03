Covid, Gli esperti: niente visite in zona gialla e weekend blindati come a Natale

Il Comitato tecnico scientifico risponde senza esitazione al quesito del governo. Sono necessarie nuove misure, più rigorose, per contenere i contagi? Sì. E quali? Intanto quella già suggerita la scorsa settimana e rimasta inascoltata, zone rosse ovunque si raggiunga la soglia dei 250 contagi ogni 100.000 abitanti. E magari anche quella che si era rivelata efficace a Natale, weekend blindati in tutta Italia con bar, ristoranti e negozi chiusi e spostamenti vietati. E poi maglie più strette sia nelle regioni rosse, lockdown senza deroghe modello Codogno, che nelle gialle, con qualche libertà in meno, come la possibilità di andare in due a trovare amici e parenti.

Lotta al Covid, dal Cts via libera a misure più dure: ipotesi zona rossa nei weekend di Alessandra Ziniti , Michele Bocci 09 Marzo 2021

Adesso la palla torna al governo ancora diviso tra aperturisti e rigoristi, mentre anche le Regioni (ancora non consultate) sono perplesse. L’unica cosa certa è che l’ipotesi di tre settimane di lockdown generale ha perso terreno non essendo al momento disponibili le dosi necessarie per vaccinare un numero significativo di persone. La cabina di regia politica che sembrava dovesse tenersi ieri è saltata e ogni decisione rinviata nonostante l’impegno del governo a comunicare in anticipo le misure che a questo punto verrebbero a modificare il Dpcm appena entrato in vigore e che Draghi potrebbe annunciare venerdì insieme al nuovo piano vaccini.

Il governo dovrà misurarsi con le parole del Cts: “È necessario un immediato rafforzamento e innalzamento delle misure di mitigazione e di contenimento”. C’è un generale aumento della trasmissione dovuto alla variante inglese e quindi gli esperti raccomandano “di adottare il massimo livello di mitigazione, laddove l’incidenza settimanale superi la soglia di 250 casi per 100.000 abitanti”. Stessa cosa deve avvenire dove circolano le altre varianti, la “sudafricana” e la “brasiliana”.

Le zone gialle, per la verità ormai ridotte a poche macchie in un’Italia arancione-rosso, non sono sufficienti. Dunque – il suggerimento del Cts – si può pensare a misure “sull’analogo modello applicato nel periodo natalizio relativamente alle misure di contenimento nei giorni festivi e prefestivi”. Lo scenario con meno restrizioni oggi non è adatto a ridurre la circolazione del virus. Quindi ci vuole “un immediato rafforzamento e innalzamento delle misure associate a ciascun livello di rischio delle Regioni e, in particolare, delle misure associate alle cosiddette zone “gialle” a livello nazionale”. Se fosse utile anche anticipando il coprifuoco alle 20.

Le ipotesi

1) Divieti oltre la soglia – Il Cts ripropone la proposta di chiudere tutto, e non solo le scuole, nelle regioni che raggiungono i 250 casi settimanali ogni 100 mila abitanti

2) Weekend in clausura – Potrebbe essere riproposta la misura utilizzata per Natale, con negozi, bar e ristoranti chiusi ovunque durante i fine settimana

3) Amici e parenti a distanza – Sul tavolo ulteriori misure nelle poche regioni rimaste gialle in cui potrebbero essere vietate le visite in casa di parenti o amici ora consentite per 2 persone