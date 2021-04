Covid, gli specialisti a Draghi: “11 milioni di pazienti sono in emergenza. Serve un Piano Marshall per tornare alla normalità”

Pubblicità

Di tempo da perdere non ce n’è stato mai. Ma adesso il ritardo nella vaccinazione anti Covid delle persone ultra-fragili, che continua a causare tante morti evitabili, è incomprensibile. Tra queste persone ci sono 160.000 pazienti cardiologici, 150.000 pazienti e 70.000 oncoematologici in corso di trattamento attivo o trattati negli ultimi 6 mesi, che avrebbero già dovuto ricevere i vaccini. Ma al 20 marzo, solo il 7,3% dei pazienti oncologici che ne avevano diritto sono stati effettivamente vaccinati. Non è il solo problema: in queste settimane negli ospedali si sta proiettando un film già visto: interventi rimandati, ritardi nei trattamenti, nei controlli e negli screening.

A fare un’analisi della situazione che stanno vivendo 11 milioni di italiani è il documento “Stato della gestione delle patologie oncoematologiche e cardiologiche durante la pandemia da Covid in Italia”, che Salute ha ricevuto da FOCE (Confederazione degli Oncologi, Cardiologi e Ematologi) e che è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un documento che riporta dati puntuali delle criticità riscontrate finora e, soprattutto, propone azioni concrete per un “Piano Marshall” del sistema sanitario. Di seguito i punti principali presenti nel rapporto, che può essere letto qui nella versione integrale.

Decessi non-Covid, pesa la mancanza di assistenza

Tra marzo e dicembre 2020 – si legge nel rapporto – ci sono stati 108.178 decessi in eccesso rispetto agli anni precedenti. Se il 69% è riconducibile a Covid, almeno il 31% è rappresentato da morti legate a patologie non Covid, soprattutto tempo-dipendenti, duvute alla mancata assistenza. Basti pensare che per le malattie cardiologiche la mortalità è raddoppiata. I motivi erano già stati analizzati in un precedente documento inviato lo scorso novembre all’allora Presidente del Consiglio Conte e al Ministro Speranza: ritardi o cancellazioni di interventi chirurgici cardiologici e per tumore dovuti all’affollamento delle terapie intensive; diminuzione degli accessi al pronto soccorso e alle unità di terapie intensive dei pazienti con infarto; 20-30% dei trattamenti oncologici ritardato, se non cancellato; arresto o forte rallentamento degli screening oncologici; quasi azzeramento dei controlli dei pazienti in follow up.

Oggi come un anno fa

“È doveroso constatare che su questi aspetti dopo un anno di emergenza non è stato operato nessun intervento né strutturale, né organizzativo atto a ridurre queste criticità”, scrivono gli esperti. E ancora, per i pazienti oncologici: “Vengono diffusi dati allarmanti sulla tardività delle diagnosi e quindi l’osservazione di tumori sempre più avanzati. Inoltre, permane la segnalazione dell’eliminazione di oltre 2 milioni di esami di screening e soprattutto l’assenza di dati recenti sullo stato di recupero di questi esami, che sembra assolutamente carente su quasi tutto il territorio nazionale”.

Le cause dell’elevata mortalità

La sintesi è che il Servizio Sanitario Nazionale ha registrato una tenuta complessiva molto scarsa, soprattutto a causa dei “tagli orizzontali indiscriminati e ingiustificati alle Strutture Sanitarie per quel che riguarda il personale medico e infermieristico, il numero di letti e di prestazioni e l’adeguatezza delle strutture ospedaliere”, subiti in tanti anni. Tagli che non hanno risparmiato gli IRCCS. Basti la conta dei posti letto ordinari per centomila abitanti, molto più basso rispetto alla media europea (314 vs 500), che ci colloca al ventiduesimo posto nella classifica tra i Paesi Europei. Non va molto meglio se si considera la spesa sanitaria, che nel 2017 ci poneva al quindicesimo posto per percentuale sul PIL (media europea 9,9% vs 8,8 % per l’Italia). “È anche da osservare – si legge – che all’interno di questa percentuale ci sono almeno tre punti che si riferiscono alla quota parte a carico dei pazienti, quindi in realtà la spesa pubblica per la sanità risulta essere del 6% circa nel nostro Paese” […] per cui l’Italia risulta “davanti solo ai Paesi dell’Europa dell’Est”.

Il pasticcio delle priorità nelle vaccinazioni

Un’altra causa dell’elevata mortalità andrebbe poi ricercata nella campagna vaccinale per Covid. Un mese fa, lo scorso 10 marzo, venivano finalmente emanate le raccomandazioni ad interim sui “gruppi target delle vaccinazioni anti-SARS-CoVID-2/COVID-19” del Ministero della Salute e del Commissario Straordinario per l’emergenza, che accoglievano la richiesta di FOCE per la definizione delle categorie più a rischio. Anche su questo fronte, si registra una debacle: “I dati attuali – riporta il documento – dimostrano che finora ben il 35% dei cittadini già vaccinati non apparteneva alla categoria a maggior rischio di letalità, e soprattutto dei circa 16 milioni di cittadini a maggior rischio solo il 38% ha finora ricevuto la vaccinazione”. Lo stesso non è avvenuto in altri paesi che hanno usufruito negli ultimi tre mesi di volumi vaccinali simili ai nostri: “Va quindi stigmatizzato come la campagna vaccinale abbia favorito alcune ampie categorie con moltissime persone che non ne avevano i requisiti di urgenza, non tanto per iniziativa di alcuni ‘furbetti’, quanto per alcune scelte errate o prive di chiarezza da parte delle Istituzioni preposte, che oltretutto non hanno esercitato alcun controllo durante il realizzarsi di queste gravi scelte”. Secondo FOCE, per abbattere la mortalità da COVID, sarebbe necessario vaccinare esclusivamente gli over 70 e i pazienti fragili per gravi patologie, e solo dopo passare gradualmente agli altri cittadini, in base all’età. Ad oggi, ad eccezione di una survey condotta da FOCE, non esistono, nelle comunicazioni ufficiali, dati precisi sullo stato delle vaccinazioni dei pazienti fragili.

Le 8 azioni prioritarie

Già in precedenza FOCE aveva individuato 8 azioni da portare avanti con rapidità (il documento era stato pubblicato sul sito di Agenas). Tra queste: “Tutte le strutture di oncologia medica, di cardiologia e di ematologia devono rimanere pienamente operative anche a livello ambulatoriale. Va preservata la rete dell’emergenza cardiologica. Le attività di chirurgia oncologica devono essere garantite e devono avere priorità assoluta”. Inoltre, “Gli ospedali devono essere notevolmente potenziati in personale medico, infermieristico e tecnico e nella dotazione strutturale di posti letto e servizi al fine di colmare le lacune esistenti fra Italia e altri Paesi. Deve essere intanto ripristinata almeno la dotazione originaria di posti letto nei reparti di medicina e chirurgia atta a far fronte all’assistenza dei pazienti affetti da patologie non Covid”.

Il “Piano Marshall” per la sanità

Le proposte di intervento per una riforma radicale della sanità Italiana della confederazione comprendono azioni a breve e a medio termine. Nel breve periodo bisogna affrontare le priorità della prevenzione primaria, della diagnosi precoce e delle cure. Servono: una campagna rivolta ai cittadini di sensibilizzazione sulla necessità di riprendere le cure, per non abbandonare i piani terapeutici e tornare in sicurezza negli ospedali, e un’altra campagna rivolta alle istituzioni nazionali e regionali, perché si riprendano gli screening e si recuperino i ritardi. Nel medio periodo, invece, servono azioni strutturali sul piano dei finanziamenti e dell’organizzazione della medicina territoriale: “Come FOCE – concludono gli esperti – siamo convinti che solo i clinici, quelli che ogni giorno vivono le corsie, hanno rapporti con i pazienti e i loro famigliari, possono avere una visione di insieme e proporre soluzioni concrete, efficaci, misurabili nel tempo, coinvolgendo i diversi attori che intervengono nella filiera. Purtroppo nessun clinico attualmente è ricompreso negli organismi ufficiali consultivi che assumono le decisioni o che determinano le scelte anche a livello centrale”.





