Covid, la siringa senza ago per fare il vaccino

VACCINAZIONI senza ago. Messina sarà la prima città d’Europa “ago free” nella somministrazione di vaccini anti Covid. Da domani sarà disponibile un nuovo apparato, il dispositivo medico Confort-In, già utilizzato per diabetici, malati di Sla, biopsie e interventi estetici, che permetterà di inoculare la dose con un getto ad alta velocità che sostituisce completamente l’utilizzo dell’ago, quindi la tradizionale puntura, e garantisce un totale assorbimento del vaccino per via intramuscolare.

E’ il frutto di un accordo tra il commissariato per l’emergenza Covid di Messina e la Gamastech, azienda del Catanese che è esclusivista in Europa per la sua commercializzazione. Il ‘Confort-In’ nasce in Corea, dove viene ancora prodotto, ma è stato ‘perfezionato’ dall’azienda siciliana, in collaborazione con il Cnr polimeri e compositi di Catania, ed ha già ricevuto richieste per vaccinazioni anti Covid anche da altre regioni.

“Il dispositivo medico ‘Comfort-in’, certificato Ce – spiega l’amministratore delegato dalla Gamastech, Arturo Maravigna – è ideato per somministrazioni sub-cutanee o intramuscolari di sostanze medicamentose. La semplicità e l’assoluta sicurezza lo rendono ideale per ogni tipo di infusione con importanti vantaggi per il paziente, soprattutto per coloro che soffrono di agofobia”. “Il ‘device’ – aggiunge utilizza il ‘nozzle’: una siringa senza ago, sterile e monouso, in grado di iniettare nel braccio il vaccino attraverso un microforo che proietta il farmaco nel corpo in meno di 100 millisecondi. U tempo record se si pensa che un pilota di Formula Uno ha reazioni in 170 millisecondi e l’uomo generalmente in 220 millisecondi”. Oltre alla velocità e all’assenza di dolore c’è anche un altro vantaggio, secondo Maravigna: “la immediata dispersione del vaccino che si distribuisce in miliardi di ‘droplet’ migliorandone l’assorbimento”. Il costo di produzione è superiore rispetto a una siringa tradizionale, ma, osserva Maravigna, ci sono dei risparmi indiretti, come tempo e personale, nessun rischio di risarcimenti per punzioni accidentali e si evita di pagare lo smaltimento di ‘taglienti e pungenti’.

“La tecnologia – spiega il commissario per l’emergenza Covid di Messina, Alberto Firenze – è già utilizzata in Usa, Australia e India e garantisce un totale assorbimento del vaccino per via intramuscolare. Il ‘device’ utilizza il ‘nozzle’ in grado di iniettare nel braccio, senza l’uso di un ago, il vaccino attraverso un microforo di 0,15 millimetri. Le persone con agofobia finalmente potranno vaccinarsi”. L’iniziativa, che si aggiunge e non sostituisce la classica somministrazione dei vaccini con siringa con ago, sarà presentata ufficialmente domani mattina nell’Hub Fiera di Messina.

