Covid, l’Alto Adige in lockdown fino al 14 marzo. Zaia: in Veneto “nessuna chiusura scuole”

Contagi ancora troppo alti. Al punto che in Alto Adige è stato prolungato il lockdown fino 14 marzo. A preoccupare anche le varianti del virus: da quella inglese alla sudafricana intercettate in alcuni comuni. A comunicare la decisione è stato il governatore Arno Kompatscher dopo la riunione della Giunta provinciale.

Mentre in Veneto in un primo momento era circolata la notizia della chiusura delle scuole superiori e Dad al 100 per cento attraverso un’ordinanza firmata dal governatore Luca Zaia. Notizia poi smentita dallo stesso presidente della Regione.

Ma Zazia in diretta su Facebbok ha poi parlato di decisioni governative e Dpcm. Le nostre posizioni sono sempre chiare: realtà scientifica di riferimento a livello nazionale; uno speaker che parla per tutti, il Cts deve avere un interlocutore che difende le tesi della comunità scientifica e le difende anche contro chi dice cose non in linea. Chiediamo con forza che si evitino i dibattiti tra scienziati perché disorientano totalmente i cittadini e rischiano di alimentare leggende metropolitane”.

“Nelle prossime ore, che saranno ore cruciali, noi ci troveremo ad affrontare il tema del Dpcm e il cambio di passo lo si intravede già – assicura il governatore Veneto – C’è stato annunciato che ci confronteremo direttamente con il Governo e non avremo il ‘last minute’ dell’ultimo giorno: domani mattina abbiamo il primo incontro con il nuovo ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, immagino già su una bozza di testo e su proposte”.

Dunque, sintetizza Zaia: “Sì a misure restrittive, passando per una validazione scientifica e con una intesa firmata assieme al ministro della Salute, Roberto Speranza; di conseguenza, ogni azione deve avere le provviste finanziarie a sostegno dei ristori”. Poi, “c’è il tema della perequazione delle misure: se un ristorante è aperto a mezzogiorno, non si capisce per quale motivo diventi un pericolo pubblico alla sera… Per ogni attività, la comunità scientifica deve esprimersi in maniera puntuale, altrimenti i cittadini non capiscono la logica di aperture e chiusure”.