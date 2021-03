Covid, l’Anm a Draghi: “Non siamo furbetti, ma il vaccino è indispensabile. Priorità per il mondo della giustizia”

Pubblicità

ROMA – Subito la vaccinazione per i magistrati, per il personale del mondo della giustizia, per gli avvocati. E subito anche un incontro con Draghi e Speranza. A chiederlo sono i magistrati dell’Anm. Che in un’angosciata assemblea oggi dicono: “Faremo e garantiamo il nostro lavoro con la passione di sempre, ma dobbiamo essere messi nelle condizioni di poterlo fare senza diventare noi stessi un veicolo del Covid”.

Covid, il vademecum della Consulta: “Leggi nazionali che prevalgono su quelle regionali per evitare che la malattia dilaghi” di Liana Milella 12 Marzo 2021

E, con un riferimento alla sentenza della Corte costituzionale pubblicata appena ieri e redatta dal giudice Augusto Barbera – che boccia il tentativo di legislazione autonoma della Valle D’Aosta – le toghe denunciano il rischio che si vada a misure differenti tra Regione e Regione, proprio in dissenso con quella sentenza che invece incardina, nel solo Stato centrale, le misure necessarie per affrontare la pandemia, escludendo quindi scelte autonome dei poteri periferici.

È netto il messaggio che i giudici, dalla tribuna dell’Anm, rivolgono al premier Mario Draghi e al ministro della Salute Roberto Speranza. “Non siamo né vogliamo essere dei furbetti, né tantomeno presentarci come una categoria privilegiata – dicono i magistrati che intervengono uno dopo l’altro all’assemblea dell’Anm – ma bisogna garantire alla collettività un servizio sicuro, assicurando a tutti gli operatori, magistrati, personale, avvocati, le garanzie contro il virus. Il nostro è un servizio essenziale, non si può interrompere, ma deve essere reso anche con senso di responsabilità”.

A lanciare il segnale dell’emergenza è il segretario dell’Anm, Salvatore Casciaro, toga di Magistratura indipendente, per il quale l’esclusione, tra i servizi cui non viene garantita la vaccinazione, anche dei magistrati, rappresenta un vulnus. Perché la decisione “non mostra la dovuta attenzione per il nostro mondo e per i possibili contraccolpi, derivanti da eventuali focolai di contagio, sulla continuità del servizio reso ai cittadini”. “Dall’altro – dice ancora Casciaro – la decisione sembra non tenere in debito conto le reali condizioni di lavoro degli operatori costretti a lavorare, con frequenti contatti con un notevole numero di persone, in uffici giudiziari privi di adeguati sistemi di areazione e di spazi idonei ad assicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale”.

Nasce da qui un dibattito con molte voci – tra cui tante toghe al femminile, Lilli Arbore, Paola Cervo, Paola Maddalena, Silvia Albano, Ida Moretti e altre – che confermano l’analisi di Casciaro. E dicono: la vaccinazione prioritaria non è “un privilegio per una casta, ma una misura giusta e necessaria”. Ancora “l’esclusione è un paradosso ingiusto”. E poi: “Non siamo furbetti, ma bisogna garantire alla collettività un servizio sicuro, garantendo a tutti gli operatori le garanzie anti virus. Perché il nostro è un servizio essenziale, e deve essere reso con senso di responsabilità”.

Ovviamente le toghe chiedono anche a Draghi e alla ministra della Giustizia Marta Cartabia la proroga immediata delle misure speciali per i processi, vista la nuova ondata pandemica.

Da Santalucia netto no al sorteggio per l’Anm

Altro tema in discussione è, ancora una volta, quello del futuro sistema con cui eleggere le toghe del Csm. Il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia boccia nettamente l’ipotesi del sorteggio. “Non ritengo accettabile – dice Santalucia – che l’unica riforma possibile debba consistere nella compressione del diritto di elettorato (attivo e passivo) dei magistrati, anche di tutti quelli, e sono la gran parte, che non hanno colpe da emendare. Non penso che si possa restituire libertà al Csm privando i magistrati di diritti di cui dalla Costituzione repubblicana in poi hanno goduto. Considero un progetto di retroguardia culturale quello che muove dall’implicita premessa dell’inadeguatezza etica dei magistrati, sin dal loro ingresso in carriera, della loro debolezza di fronte alle lusinghe del potere e alle pressioni dei gruppi di potere”.

Una posizione molto netta, che contrasta con quella, favorevole invece al sorteggio, di Magistratura indipendente che fa parte della giunta Anm ed esprime anche il segretario generale Casciaro. Ma Santalucia è contrarissimo e pone in sequenza una serie di interrogativi da cui, secondo lui, si evidenzia la negatività del sorteggio: “Un magistrato a cui si dice, e che supino accetta, che non può praticare la libertà di associazione nel modo più trasparente, democratico e apartitico possibile, che non può scegliere coloro a cui la Costituzione affida il compito di preservare le precondizioni di una giurisdizione all’altezza del ruolo sarà più forte o più debole di fronte al potere?”. E ancora: “Il Csm, strappato all’orizzonte di un’ancora possibile legame ideale con la platea dei magistrati amministrati, sarà più autorevole o ne verrà fuori fiaccato e indebolito nel confronto tra gli attori della sfera pubblica?”.

Secondo Santalucia queste sono “domande necessarie, che non eludono e non celano la drammatica realtà di una vistosa crisi dell’associazionismo e dell’autogoverno della magistratura”. Infine, conclude Santalucia, “non si può e non si deve smarrire la strada di una ricostruzione fedele a un disegno costituzionale di cui siamo tra i custodi e non i proprietari, liberi come tali, di concorrere al suo sfascio in nome dei più nobili ideali di moralità e indifferenza ai vantaggi personali. Il sistema elettorale va cambiato, nel senso di restituire al magistrato elettore la più ampia libertà di scelta, di fare arretrare – e fortemente – i gruppi associativi nel momento della espressione del voto, di consentire al Csm d’essere rappresentativo delle varie sensibilità. E le possibilità tecniche ci sono, penso tra i possibili, al sistema del voto singolo trasferibile, o a quello uninominale per plurimi collegi con candidature individuali con collegamento extracollegio”.





