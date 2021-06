Covid, l’appello di Fedriga al Viminale: “Positivi tra gli immigrati entrati irregolarmente. Stop agli arrivi in Friuli”

“È giusto fare chiarezza sul fatto che oggi l’Istituto Superiore di Sanità mette il Friuli Venezia Giulia in zona bianca a rischio moderato. Questo è dovuto al fatto che abbiamo trovato dei positivi tra gli immigrati entrati irregolarmente”. A parlare è il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ai microfoni di “Radio Punto Zero Tre Venezie”, dove ha lanciato l’allarme e un appello al Viminale: “Il rischio moderato è dovuto a questo e quindi faccio un appello al ministro dell’Interno affinché impedisca l’ingresso di immigrati irregolari nel nostro territorio – ha sottolineato il governatore leghista – Già sono profondamente contrario, se poi entrano con il virus visti gli sforzi che hanno fatto e stanno continuando a fare la Regione e i cittadini non sono particolarmente soddisfatto”.

Il governatore ha spiegato che “fortunatamente abbiamo contagi molto bassi e quindi questo non incide sulla zona bianca ma ogni giorno troviamo contagiati dalla popolazione entrata irregolarmente”, ha evidenziato ancora il governatore. “Faccio perciò un appello affinché il ministro dell’Interno si occupi in modo concreto del confine orientale – ha ribadito Fedriga – Chiedo con forza e decisione che si fermino gli ingressi irregolari sul nostro territorio”. Per Fedriga “il contrasto all’immigrazione irregolare assume una rilevanza ancor maggiore nel contesto emergenziale che stiamo attraversando: non è infatti ammissibile che, proprio in conseguenza dell’arrivo di migranti, si sviluppino, come accaduto in Friuli Venezia Giulia, nuovi focolai di contagio che possano mettere a repentaglio i risultati raggiunti con tanta fatica sul fronte della lotta alla pandemia. Essenziale dunque è che il ministero dell’Interno garantisca risposte immediate e concrete per evitare di vanificare gli sforzi compiuti dalle istituzioni e dai cittadini”.