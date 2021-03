Covid Lazio, “Venite c’è una festa”. Una domenica pomeriggio nella discoteca clandestina

Pubblicità

L’appuntamento è dopo l’aeroporto e dopo i campetti da calcio, in fondo a una strada sterrata e all’interno di un grosso casale di campagna lontano, nell’aspetto, da una discoteca clandestina. All’ingresso c’è un addetto alla sicurezza vestito di tutto punto, e con un termoscanner che tiene in mano giusto per fare scena. Perché la febbre non viene misurata a nessuno.

A chi arriva, in cambio di un pomeriggio in disco, i pr – ” quelli che portano gente” – chiedono solo di ” non pubblicare foto e video sui social, perché abbiamo già avuto problemi ” . Con le forze dell’ordine, s’intende. Già, perché gli appuntamenti di ” Opera Eventi”, discoteca mascherata da ristorante, violano la stragrande maggioranza delle disposizioni anti- contagio: mascherine abbassate o lasciate sul tavolo, assembramenti, balli scatenati, in gruppo.

La location è un grande casale color mattone a Isola Sacra, frazione del Comune di Fiumicino dove dove meno di dieci giorni fa una scuola, la Rodano, è stata chiusa per 19 casi di positività, di cui due di variante inglese.

L’evento, pubblicizzato sui social tentando però di non dare troppo nell’occhio, si presenta come un “lunch-show”, con tanto di menu di pesce e “vino incluso”; l’ingresso “a partire dalle 12 ” , va prenotato scrivendo su WhatsApp a un numero di cellulare. Il locale si riempie dalle 16, nonostante qualcuno sia davvero venuto anche per il pranzo. Si è in cinque, in sei o anche più? “Nessun problema”, ci si può sedere comunque insieme, nonostante le disposizioni fissino il limite di quattro persone per tavolo. A partecipare sono ragazzi sulla ventina, forse qualcosa di più, che una volta entrati la mascherina se la dimenticano.

Nella disco clandestina la musica è “a palla” e quei cocktail mentre si balla hanno il sapore di proibito. Qualcosa che agli adolescenti, che così possono fuggire da una routine di mascherine, didattica a distanza, lavoro e distanziamento piace, alletta, intriga. ” E poi ci vanno anche i trapper, quelli famosi ” , racconta chi il locale lo frequenta con la comitiva, con la ” gang ” . I filmati- ricordo ” rubati” finiscono sui social e si aggiungono alle foto ufficiali (e riservate) dell’evento.

A inizio febbraio, a pubblicarne alcuni, inequivocabili, è stato Elia17Baby: ” Non me sembra vero ” , aveva scritto per accompagnare una ” story”, un mini video di massimo 15 secondi che è rimasto online per 24 ore. Ventiquattr’ore in cui i suoi 78mila followers l’hanno visto in piedi, senza mascherina ( e, a tratti, anche senza t- shirt), calice di vino in mano, dito medio rivolto agli spettatori, tra disco music e qualche ” bella fratè” in sottofondo.

Il ” lunch- show ” – lo raccontano anche le poche immagini sui social: ” Ci hanno fatto capire di non ” postarle” “, racconta una 18enne – si ripete ogni domenica, in barba a ogni disposizione anti- contagio. Ed ” è sui soppalchi che si vedono le scene peggiori: vi si sale da una scala a chiocciola, ma da sotto è tutto molto chiaro. Sembrano i privé di una discoteca, c’è anche gente che fuma, nonostante ci sia un’area esterna con sedute e divanetti “.

Stando a sentire altri pr, in cassa integrazione perché fermi con gli eventi da un anno, Opera non sarebbe un’eccezione: “Non sono gli unici a fare porcate “. E che rimandano, dopo le 18, i ragazzi a casa con mamma, papà, fratelli, sorelle che il giorno dopo vanno a lavoro e a scuola.





