Covid: l’ossessione e le paure. I consigli per non farsi prendere dal panico

BASTA uno starnuto o un colpo di tosse per insinuare il dubbio di essersi contagiati. Ma in un ipocondriaco il sospetto si fa strada con molto meno perché chi soffre di questo disturbo interpreta ogni segnale o variazione delle proprie condizioni come la conferma di essersi ammalati. La pandemia – poi – ha reso le cose ancora più difficili.

“L’ipocondriaco è una persona che per caratteristiche personali e psicofisiche è molto vulnerabile e ha paura di ammalarsi – spiega Massimo di Giannantonio, presidente della Società italiana di Psichiatria – ha sviluppato una particolare sensibilità ai sintomi del proprio corpo, un’attenzione spasmodica alle notizie su malattie e salute, ma è anche una persona con un atteggiamento fobico nei confronti degli altri che possono diventare vettore di contagio”. Tutte caratteristiche che la pandemia sta accentuando visto che ci viene richiesta l’adozione di misure di sicurezza per difenderci dal contagio. Regole che l’ipocondriaco segue in maniera ancora più ossessiva.

Anche se non ci sono dati ufficiali, la Società italiana di Psichiatria denuncia un aumento dei casi di pazienti ipocondriaci: “Registriamo una serie di difficoltà che riguardano la popolazione in generale e in particolar modo le persone più vulnerabili, cioè i pazienti più giovani, la prima e la seconda adolescenza ma anche gli anziani”, spiega Di Giannantonio. In entrambe le fasce d’età, ad essere più colpite sono le donne, in generale più esposte alle patologie dell’umore in senso depressivo.

I danni della Dad

A far peggiorare i sintomi dell’ipocondria è certamente la distanza dagli altri, la mancanza prolungata dei rapporti sociali. “I ragazzi sono disperati per la didattica a distanza. Sono stati messi agli arresti domiciliari e derubati della loro infanzia”, continua il presidente della Sip. D’altra parte, per gli anziani, l’impossibilità di vedere i figli e i nipoti è stata fonte di sofferenza che, però, in alcuni casi ha rafforzato l’idea che bisognasse proteggersi da questi ‘untori’. “Gli ipocondriaci ai tempi del Covid – dice Di Giannantonio – tendono a sterilizzare ossessivamente ogni cosa e a cancellare i rapporti con gli altri chiudendosi in un ritiro sociale che interrompe qualsiasi tipo di contatto. E’ come se costruissero una barriera autistica impedendo la relazione con il mondo esterno”. Insomma, si chiudono in una bolla, diventano sospettosi e si sentono minacciati da chiunque.

Come se ne esce? “Appena si ha la percezione che qualcosa non va – spiega lo psichiatra – bisogna chiedere aiuto allo specialista perché poi l’ipocondria comporta anche la diminuzione del tono dell’umore o si condisce con elementi di ansietà diurna e soprattutto notturna, per cui salta un indicatore prezioso della nostra salute mentale che è il ritmo circadiano sonno-veglia. Tutto ciò può provocare una sofferenza psicopatologica massiccia, per cui è fondamentale la diagnosi precoce per poter chiedere aiuto a tempo debito”. E poi – pur rispettando le precauzioni anti-Covid – bisogna stare in compagnia: “E’ necessario riscoprire le radici dell’homo sapiens e gli elementi della socialità che è stata limitata dal lockdown per troppi mesi. Quindi, non solo affidarsi al familiare stretto ma anche ad altri soggetti esterni alla famiglia”.

Strategie anti-tristezza

Insomma, il surgelamento delle relazioni e delle emozioni imposte dal Covid non fanno bene all’umore soprattutto se già prima si aveva qualche cenno di ipocondria. “Bisogna assumersi la responsabilità come se fossimo in guerra”, dice il presidente della Sip. “Quando ci sono i bombardamenti scatta una solidarietà umana, cioè ci si occupa dell’altro a prescindere dalla relazione di familiarità. Allo stesso modo, oggi bisogna attivare le risorse della relazionalità umana”. Ma visto che è difficile uscire e fare attività ricreative, come ‘curarsi’ a casa? “Visto che l’ipocondria si accompagna a sintomi depressivi e scarsa fiducia – conclude Di Giannantonio – a casa bisogna trovare fonti di stimolazione positiva. Per esempio, vedere film comici in compagnia oppure costruire relazioni sociali online. E’ molto utile anche creare nel proprio ambiente domestico condizioni alimentari piacevoli per le nostre papille gustative. Insomma, tutto quello che può aiutarci a sviluppare gli anticorpi del buon umore per combattere il virus del pessimismo e della paura di ammalarsi”.

