Covid, Mario Monti: “Ho avuto il coronavirus, un anno fa sarei potuto morire”

“A febbraio ho avuto il Covid, un anno fa sarei potuto morire”. A confidarlo ai microfoni di Un giorno da Pecora su Rai Radio1 è l’ex presidente del Consiglio Mario Monti. Rispondendo a una domanda sulle vaccinazioni anti-coronavirus ha detto: “Io non l’ho ancora fatto perché ho 78 anni e non 80 e quindi non l’ho ancora potuto ricevere. Però sono stato compensato perché ho fatto il Covid, a metà febbraio”. E ha aggiunto: “Ora per fortuna sto bene, tutto è andato bene dopo qualche giorno di febbre molto alta. Da circa una settimana sono negativo e da qualche tempo ho finito i 21 giorni canonici della quarantena”.

La notizia del suo contagio non era stata diffusa e si è saputa solo ora, a guarigione avvenuta. “Per fortuna – ha spiegato Monti – non sono mai stato ricoverato. Se mi fosse successo un anno fa sarei stato sicuro di morire anche se poi magari l’esito sarebbe stato diverso. Stavolta invece è andata bene”. Una “certezza” data all’ex premier dalla convinzione che le cure rispetto all’anno scorso oggi siano più efficaci. “Ma è anche un fatto psicologico – ha ammesso Monti in radio rivolgendosi ai conduttori della trasmissione – ricordate anche voi i rumori continui di ambulanze e le scene di terapie intensive?”

Infine, ha concluso: “Sono sempre stato molto attento alla sicurezza, più propenso ad indossare una doppia mascherina che a dimenticare di metterla”.