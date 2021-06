Covid, Mattarella: “Italia ha reagito con saggezza. Non dimenticare l’insegnamento quando sarà finita l’emergenza”

Pubblicità

“Quando l’emergenza sarà alle nostre spalle, sarà bene non pensare di rimuoverla dal ricordo. Sarà bene tenerla sempre presente, per comprendere quello che è avvenuto e ricavarne alcuni criteri di comportamento”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia per l’anno accademico 2020-2021 all’Università Statale di Milano. “Ognuno ha bisogno degli altri. Ognuno di noi ha bisogno di tutti gli altri e tutti gli altri hanno bisogno di ciascuno di noi. Speriamo che questo criterio non venga abbandonato o rimosso dalla memoria e dai comportamenti quando sarà tramontata la fase dell’emergenza. Sia nelle relazioni personali che fra gli Stati”, ha aggiunto.

Mattarella: “L’Italia ha reagito con saggezza”

L’inaugurazione della nuova aerea imbarchi dell’aeroporto di Milano Linate per il presidente della Repubblica, che ha partecipato questa mattina alla cerimonia, “è una prova che il nostro Paese durante la pandemia non è stato inerte e passivo”. “Sono davvero lieto – ha sottolineato il capo dello Stato – di prendere parte a questo momento di riapertura dell’aeroporto di Linate intestato a Enrico Forlanini”.

“L’Italia ha reagito con saggezza, anche coltivando le ragioni della resilienza e pensando al futuro del dopo pandemia”. “Questo aeroporto – ha detto il capo dello Stato – ne è un esempio, perchè non ritorna alle condizioni passate, ma presenta una realta’ totalmente nuova, adatta al futuro. E’ un’opera di grande rilievo e importanza”. L’iniziativa di Sea – ha concluso Mattarella – è un segno di incoraggiamento e di fiducia, per il quale desidero esprimere grande apprezzamento e formulare forti auguri”.

“Attenzione al trasporto aereo e sostegno alla sua ripresa”

Attenzione al trasporto aereo e sostegno alla sua ripresa. E’ questo chiesto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dell’inaugurazione della nuova area imbarchi dell’aeroporto di Milano Linate. “Quella della Sea di proseguire e completare il proprio progetto e i lavori iniziati prima della pandemia è stata una scelta coraggiosa. Un coraggio ben motivato, una prova di fiducia nel futuro, che merita grande apprezzamento. Ne va dato atto, anche pensando a coloro che vi lavorano e a coloro che attendono di potervi tornare a lavorare a pieno ritmo”, ha detto Mattarella.

“Traffico aereo quasi azzerato nell’ultimo anno”

“Abbiamo sentito dal direttore generale dell’Enac – ha proseguito il capo dello Stato – come il traffico aereo sia stato nell’ultimo anno talmente compresso da giungere quasi all’azzeramento, al 25 per cento del livello precedente. Questo pone per le istituzioni, come sta avvenendo, un’esigenza e un obbligo di attenzione per l’importanza che il trasporto aereo riveste sotto diversi profili e sotto diversi versanti, dalla circolazione e alla comunicazione con altri Paesi e all’interno del nostro Paese, al turismo. Si richiede quindi, come sta avvenendo, una particolare attenzione per sorreggere e incentivare la ripresa del trasporto aereo, dei trasporti in generale e del turismo nel nostro Paese”.





