Covid, Mattarella: “L’Italia riconoscente verso medici e infermieri. Investire sulla sanità a tutela di tutti”

Il nostro Paese sia riconoscente verso medici e infermieri, che da un anno fronteggiano in prima linea la pandemia. E si investa in sanità per la tutela della salute di tutti. È il messaggo che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato a al presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Filippo Anelli, nella prima giornata nazionale dedicata al personale sanitario, che cade a un anno esatto dall’inizio della pandemia in Italia con la scoperta del paziente 1 di Codogno e con i 55 italiani rientrati da Wuhan.

“La prima giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato – afferma il Capo dello Stato – costituisce una importante occasione per rinnovare la più profonda riconoscenza del Paese verso tutti coloro che con professionalità e abnegazione si sono trovati, e tuttora si trovano, in prima linea nel fronteggiare l’emergenza pandemica che, a distanza di poco più di un anno dalla sua comparsa, ancora ci affligge. Fin dall’inizio della diffusione del virus, il personale sanitario si è dimostrato all’altezza di una minaccia di così vasta portata, impegnandosi al meglio, con tutti gli strumenti a disposizione, al fine di evitare che l’epidemia precipitasse in una catastrofe irreversibile. È Stato un impegno contrassegnato da difficoltà e sofferenze: moltissimi operatori hanno contratto il virus e tante sono le vittime che abbiamo dovuto piangere tra medici e infermieri. Soprattutto a loro va dedicata questa giornata”.

Il presidente conclude: “il nostro sistema sanitario nazionale, pur tra le tante difficoltà, sta fronteggiando una prova senza precedenti e si dimostra più che mai un patrimonio da preservare e su cui investire, a tutela dell’intera collettività. Per queste ragioni rivolgo, a nome di tutti gli italiani, un saluto riconoscente a tutto il personale sanitario ed esprimo commossa vicinanza ai familiari dei caduti per la salvaguardia della salute di tutti noi”.