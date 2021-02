Pubblicità

Nuove minacce al direttore di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti. E’ stato lo stesso Bassetti a denunciare questa mattina l’accaduto in un post sulla sua pagina Facebook Le minacce sono al vaglio della Digos che sta monitorando la situazione e seguono quelle di un mese fa, quandi Bassetti decise di presentare denuncia per diffamazione e minacce aggravate. Da alcuni giorni per Bassetti su disposizione della Prefettura è stata disposta la ‘vigilanza dinamica’: non una scorta vera e propria bensì una particolare attenzione ai luoghi maggiormente frequentati dal medico, ormai vero e proprio influencer sui social, vale a dire la sua abitazione e il reparto di Malattie infettive al San Martino dove lavora, con frequenti passaggi delle pattuglie di polizia e carabinieri nell’ambito delle attività di controllo del territorio.

A Bassetti arriva la solidarietà del governatore Giovanni Toti:”Vittima dei soliti leoni da tastiera che sui social, oltre agli insulti, si sono spinti persino alle minacce di morte”, commenta Toti stamani su Facebook. “Un comportamento inaccettabile che fa sempre male ma ancora di più stupisce quando è rivolto a chi ci sta aiutando da mesi nella lotta contro il virus ed è ‘colpevole’ solo di aver sempre espresso chiaramente il proprio pensiero”.

Bassetti è molto noto al grande pubblico anche per le sue frequenti apparizioni televisive, sin dall’inizio della pandemia, poco meno di un anno. Le sue analisi spesso hanno diviso l’opinione pubblico, in alcuni momenti Bassetti è stato accusato persino di essere un negazionista del Covid, anche se in realtà, ancora negli scorsi giorni, con il rientro della Liguria in fascia gialla, ha messo in guardia i cittadini dal pericolo di altre ondate, raccomandando “comportamenti scrupolosi nel rispetto delle regole”, e ricordando che forse solo in estate, quando dovrebbero essere vaccinati tutti gli anziani over 80, si potrebbe davvero vedere la luce in fondo al tunnel.

A Genova gli hanno persino dedicato un’opera di street art, apparsa proprio oggi sulla saracinesca di un bar nei caruggi del Centro storico.

