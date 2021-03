Covid, oggi la legge per istituire la Giornata nazionale in onore delle vittime

Pubblicità

Il Senato approverà oggi pomeriggio la legge che istituisce la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covi che si celebrerà ogni 18 marzo. Il giorno del 2020 in cui fu registrato il numero più alto di decessi a causa della pandemia: 2.978. La legge prevede un minuto di silenzio nazionale, una programmazione speciale della Rai, iniziative didattiche nelle scuole. Domani, il presidente del Consiglio Mario Draghi, la prima volta in cui avverrà la celebrazione, sarà a Bergamo, la città simbolo delle morti da Covid.

Il voto, visto l’accordo di tutti i gruppi parlamentari, avverrà in sede deliberante in commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama. La Camera dei deputati ha già dato il suo via libera il 23 luglio del 2020. Nella seduta di ieri il relatore Davide Parrini, Partito democratico, aveva fissato per le 17 il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La legge nasce dall’unificazione di diverse proposte presentate a Montecitorio da tutti i gruppi. E al momento del voto il bilancio era di 35 mila vittime. Nella dichiarazione di voto finale, la senatrice Lisa Noja, Italia viva, disse:” E’ importante ricordare queste vittime perché consentirà al nostro Paese un momento di lutto collettivo ed è importante, perché celebreremo tutti insieme vittime che purtroppo, nei momenti più difficili, non sono state nemmeno degnamente salutate”.

Maurizio Martina, Pd, uno dei firmatari della proposta aggiunse: “Qualcuno può pensare che questo passo della giornata in memoria delle vittime sia inutile, che una giornata della memoria, in fondo, non cambi le cose, che una giornata non serva a nulla. Io, noi, siamo invece tenacemente convinti che ci sia bisogno di costruire una memoria collettiva, condivisa, di quello che è accaduto, perché un grande Paese fa così”.

Prima del voto, l’allora sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, Pd, ringrazio i deputati per il via libera alla legge: “A nome mio, a nome del Ministro Speranza, a nome del Governo tutto, grazie per avere istituito questa Giornata. Diceva Piero Calamandrei: ‘Bisogna avere visto’, e io credo che noi, che abbiamo condiviso la sofferenza e abbiamo visto ciò che è accaduto, abbiamo il dovere di trasmetterlo a chi verrà dopo di noi. Quindi grazie davvero, al di là di ogni retorica, per questa iniziativa e per questa legge”.





