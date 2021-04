Covid, per le riaperture arriva il pass per gli spostamenti e gli eventi

Un “pass” per spostarsi in tutta Italia senza limitazioni e seguire concerti, spettacoli dal vivo o eventi sportivi. A condizione che si sia vaccinati, negativi a un tampone o guariti dal Covid. È quello a cui sta lavorando il governo Draghi in vista delle riaperture.

L’ipotesi è quella di ripescare l’idea del “passaporto vaccinale” europeo, il Green pass, e mutuarlo su scala nazionale.

Il decreto che l’esecutivo si prepara a varare per le riaperture prevede l’istituzione di questo lasciapassare che attesti la sussistenza di una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione, esecuzione di un test covid negativo in un arco temporale da definire – si parla di 24 o 48 ore prima -, avvenuta guarigione dal covid.

Chi ottiene il pass ha la possibilità di: spostarsi liberamente sul territorio nazionale, anche nelle regioni non gialle; accedere a determinati eventi (culturali, sportivi) riservati ai soggetti muniti di pass.

Al momento non si sa ancora quando, nei fatti, arriverà il pass, chi sarà a rilasciarlo e ogni quanto sarà aggiornato.