Covid, quarantena e tampone anche per chi rientra da Paesi Ue

Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in mattinata un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni al rientro e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Eu. La novità sarebbe dunque un periodo di isolamento dimezzato rispetto a quello previsto in caso di un contatto con un positivo anche per i viaggi in Francia, Spagna o Polonia.

Ma sull’ordinanza è già polemica. In attesa di capire quale sarà la data in cui il nuovo provvedimento entrerà in vigore e se dunque è una misura pensata già dalle imminenti festività di Pasqua, si sfoga il presidente Astoi Confindustria Pier Ezhaya: “Quarantena al rientro dall’Ue? Così abbiamo perso tutti, francamente non vediamo il nesso di questa misura “sanitaria” e non riusciamo a scollegarla dalle polemiche di questi ultimi giorni sul fatto che si possa viaggiare in alcuni paesi esteri per Pasqua. Perché quest’ordinanza non è stata fatta prima? Sembra voler dire: rendiamo più difficile andare all’estero… Anche noi tour operator siamo aziende italiane! E stiamo parlando di due soli charter (da 180 passeggeri), un numero minuscolo rispetto alle gravissime perdite dell’ultimo anno”.

Negli ultimi giorni però erano state molte le voci a levarsi contro quella che appare come un’anomalia: la possibilità di viaggiare all’estero e l’impossibilità di muoversi di casa o dal proprio Comune nell’Italia arancio-rossa. Ancora stamattina, il presidente dell’Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini scriveva su Facebook: “Non si possono incontrare i propri cari, magari a pochi chilometri di distanza, ma è possibile prendere un aereo e farne migliaia per svago? Un controsenso che penalizza anche tutti gli operatori turistici e gli albergatori che da tanti mesi sono alle prese con forti perdite economiche. Spero si faccia presto chiarezza su questa assurda anomalia”.

“Sono 10 mesi – aggiunge Ezhaya – che chiediamo l’apertura di un corridoio turistico e, ora che ne abbiamo uno, si fa di tutto per far abortire l’operazione. Siamo molto amareggiati, è come se uno mettesse fuori la testa dalla sabbia e subito arrivasse una nuova mazzata”.

“Hanno perso i tour operator e le agenzie di viaggi, che ripeto sono aziende di italiani, e hanno perso quei pochissimi connazionali che potevano fare una vacanza in sicurezza e un piccolo break (anche psicologico da questo momento cupo) e dovranno rinunciare perché magari non possono aggiungere altri 5 giorni di quarantena alla loro vacanza… E tra l’altro anche i 5 giorni cosa vogliono dire? Persino una nuova durata di quarantena. Sembra veramente un’ordinanza ad hoc, fatta all’ultimo momento e non collegata a provvedimenti sanitari”.