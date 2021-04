Covid, ristoranti aperti anche a cena. Al cinema col tampone, sì al gioco delle carte al bar: ecco il piano delle Regioni per riaprire

Pubblicità

Governo al lavoro e anche le regioni. Il prossimo passo: riaprire. L’esecutivo guidato da Mario Draghi è impegnato a definire una prima bozza di cronoprogramma che vedrà la luce, nei prossimi giorni, e che sarà un sofferto punto d’incontro fra i “rigoristi” (Pd e Speranza) e gli “aperturisti” (centrodestra). E anche le Regioni hanno definito le loro linee guida, che oggi saranno sottoposte al governo e Cts, per far ripartire ristoranti, bar, piscine, palestre, cinema e teatri.

Ecco la bozza completa delle proposte

Tra le altre misure, per i ristoranti si prevede di privilegiare la prenotazione, assicurare i 2 metri di distanza tra i clienti al chiuso e almeno 1 metro all’aperto. Dopo le 14 la consumazione deve avvenire al tavolo. Si conferma l’obbligo di mascherina per i clienti quando non sono sedut. Palestre: apertura durante la zona rossa e due metri di distanza tra chi fa attività fisica. E nelle piscine? La densità di affollamento in vasca si calcola assicurando almeno 7 metri quadri di superficie d’acqua a persona. Per cinema e teatri: un metro di distanza (2 senza mascherine) e ingresso solo con tampone negativo.

Il governo, da parte sua, valuta l’ipotesi che vede un allentamento progressivo delle restrizioni, sempre permettendo e considerando il nodo vaccini dopo le raccomandazioni sull’uso di Astrazeneca principalmente per gli over 60 e lo stop in via precauzionale del siero Johnson & Johnson in Usa che ha avuto conseguenze anche in Europa e in Italia.

Ecco nel dettaglio la bozza delle Regioni con le linee guida per le riaperture delle attività.

Ristoranti: tavoli distanziati due metri al chiuso e senza mascherina solo seduti

Sì ai ristoranti aperti a pranzo e anche a cena, attenendosi alle regole. Tra quelle stilate dalle Regioni, che oggi le sottoporranno al governo in vista delle riaperture, ci sono anche le distanze tra clienti per tornare nei bistrot, nelle osterie e in trattoria. Occorre privilegiare le prenotazioni, raccomandano le Regioni nelle linee guida e “disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 2 metri di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors)”. E ancora. ”Le misure”, si legge nella bozza messa a punto da un gruppo tecnico ristretto, ”se rispettate, possono consentire lo svolgimento sia del servizio del pranzo, che della cena”. Inoltre, si sottolinea nel documento, le misure ”possono consentire il mantenimento del servizio anche in scenari epidemiologici definiti ad alto rischio purché integrate con strategie di screening periodico del personale non vaccinato”. Le linee guida si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande come ”ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie” anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali e per ”l’attività di catering”.

Per la consumazione al banco, poi, occorre “assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 2 metri tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale”, si legge nelle linee guida stilate dalle Regioni in vista delle riaperture. “Laddove possibile – raccomandano le Regioni nel ‘capitolo’ dedicato alla ristorazione – privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro”.

E ancora. Tra le raccomandazione contenute nella bozza con le linee guida delle Regioni per le riaperture, c’è quella di privilegiare la ”prenotazione” e usare la mascherina se ci si alza. “Privilegiare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni – si legge nella bozza – In queste attività non possono essere continuativamente presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere”. Inoltre si sottolinea che i ”clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo”.

Bar: sì al gioco delle carte

Si torna a giocare a carte nei bar e a sfogliare i giornali seduti ai tavolini. Questo almeno stando a quanto previsto dalle linee guida stilate dalle Regioni in vista dell’incontro col governo, sull’orizzonte le riaperture di maggio. “È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani”, si legge infatti nella bozza. “Sono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi”.

”Dopo le 14 consentire solamente la consumazione al tavolo” nei bar. E sempre nei bar, le Regioni dicono sì al gioco delle carte e all’uso dei giornali.

Palestre aperte anche in zona rossa

Le palestre possono restare aperte “anche in scenari epidemiologici definiti ad alto rischio” purché rispettino regole, distanziamento e integrino le norme “con strategie di screening periodico del personale non vaccinato”, riporta il documento delle Regioni. Tra le altre cose si prevede per le palestre di “redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C”. “Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 2 metri (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l’accesso agli stessi. Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza: o almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica, o almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa)”.

Piscine

In vasca andranno rispettati almeno 7 metri quadri di superficie d’acqua a persona.

Spettacoli

Almeno un metro di distanza – frontale o laterale – tra spettatori al cinema o al teatro se indossano la mascherina e almeno due metri di distanza qualora le disposizioni prevedano di non indossarla. È quanto prevede la bozza delle linee guida per la riapertura delle attività. Dalla misure sul distanziamento sarebbero esclusi familiari e conviventi. L’ingresso solo con tampone negativo o per i vaccinati.





