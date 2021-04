Covid, Salvini insiste sulle riaperture e attacca: “Aprile rosso è sequestro di persona. Speranza? Sono stufo delle scelte ideologiche sulla pelle degli italiani”

“Tenere chiusi gli italiani dopo Pasqua, anche se la scienza dice che si può riaprire in sicurezza, sarebbe un sequestro di persona”. Matteo Salvini non ci sta. Dopo il lungo braccio di ferro sulle riaperture e il tentativo di mediazione con Mario Draghi sul nuovo decreto anti-Covid, ora il leader della Lega torna alla carica. “Dopo Pasqua mi vedrò con il presidente del Consiglio e gli chiederò di riaprire dove possibile sulla base di dati scientifici”, dice a “Aria Pulita” su 7Gold. Precisando: “Con il premier tutto bene, con qualche ministro di sinistra un po’ meno, perché là l’ideologia vale più della scienza”. E quel ministro è Roberto Speranza, bersaglio negli ultimi mesi di mail di minacce tutte riferite alle misure e restrizioni governative adottate per fronteggiare la pandemia. “Quello che abbiamo chiesto al premier Draghi è che dopo Pasqua in base ai dati scientifici occorre riaprire dove si può riaprire. Non è possibile che se Speranza o Franceschini vedano rosso tutta Italia debba essere rossa. Se la situazione lo consente, occorre riaprire, non c’è Speranza che tenga”, ha continuato il leader leghista.

Decreto anti-Covid, ok dal Cdm: Italia rossa e arancione per tutto aprile. Obbligo vaccinale per i farmacisti e niente zone gialle, possibili deroghe in base a contagi e vaccini di Valeria Forgnone 31 Marzo 2021

E ancora. “Perche devi dire che milioni di italiani debbano restare chiusi per tutto aprile, che senso ha? È una scelta politica e ideologica, sono stufo di scelte politiche sulla pelle degli italiani”, osserva Salvini. Che poi spiega: “Se c’è una città a rischio con ospedali pieni è chiaro che non puoi riaprire, ma la scienza è scienza e la politica è politica. Se Speranza, dopo Pasqua continuerà a intestardirsi sul rosso a prescindere dai dati medici e ospedalieri fa un torto agli italiani”.

“Invece che il lockdown ti ammazziamo la famiglia”, minacce via mail al ministro Speranza: quattro indagati 02 Aprile 2021

“La scienza è scienza e noi ci rimettiamo ai dati scientifici che non sono interpretabili – ha concluso Salvini – vediamo i dati delle terapie intensive, fortunatamente ci sono meno ricoveri sia a livello nazionale che in Lombardia”. Per questo, il leader del Carroccio ha chiesto “un incontro al presidente Draghi la settimana prossima, dopo la Pasqua, affinché dove la situazione lo permetta possano riaprire i bar, i ristoranti, i parrucchieri, i parchi, le palestre, tutti in sicurezza. Però è inaccettabile sentir dire da qualche ministro che per tutto aprile non se ne parla, a prescindere dai dati e dai ricoveri”.