Covid, sei Regioni rischiano la zona arancione: restrizioni da lunedì

I numeri dei contagi crescono. E ora sei Regioni rischiano di diventare arancioni dalla prossima settimana. L’ordinanza per il cambio di colore, come aveva annunciato il ministro Speranza e chiarito anche oggi dalla ministra Gelmini, da ora in avanti entrerà in vigore il lunedì e non più la domenica. Se il Piemonte ha già annunciato che entrerà nello scenario con misure più restrittive, sperano ancora di restare in giallo (e alcune probabilmente ci riusciranno) le altre in bilico, Lombardia, Lazio, Marche, Puglia e Basilicata. E il rischio è anche che intere province possano passare all’arancione scuro. Con misure ancora più restrittive, dunque.

È il caso dell’Emilia-Romagna dove per l’area metropolitana di Bologna si “valutano” misure più severe per contenere i contagi anche in considerazione della circolazione della variante inglese del virus. Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alla Salute dell’Emilia-Romagna Raffaele Donini. La decisione sarà presa nelle prossime ore, ma già da oggi nel circondario imolese sono in vigore restrizioni aggiuntive come lo stop alle scuole dalle elementari in su. E Bologna andrebbe ad aggiungersi anche a tutte le altre zone passate a un regime “rafforzato” di divieti.

Del resto nei primi tre giorni di questa settimana in Italia i nuovi positivi sono stati quasi 10mila in più rispetto a quelli della precedente (2.500 il lunedì, 3.000 il martedì e 4.000 il mercoledì). I numeri sono in crescita, probabilmente trainati dalle varianti. Quella inglese, ha stimato la fondazione Bruno Kessler di Trento, nel giro di un paio di settimane diventerà prevalente rispetto al coronavirus diffuso finora in Italia. Adesso rappresenta circa il 40% dei casi. La sua contagiosità è del 36% superiore, “pur con un ampio range di incertezza compreso tra il 18-60% sulla base dei dati delle due indagini condotte per determinare la prevalenza della variante nelle Regioni”, ha scritto il Cts martedì.

In più dal monitoraggio pubblicato sul portale dell’Agenas – Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – dalle 6 di una settimana fa sono al momento diventate 8 le regioni che superano la soglia critica del 30% dei posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid. Si tratta di Abruzzo (37%), Friuli Venezia Giulia (33%), Lombardia (33%), Marche (36%), Molise (36%), Provincia autonoma di Bolzano (35%), Provincia autonoma di Trento (39%), Umbria (57%).