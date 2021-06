Covid: un terzo di casi in meno, siamo sotto la soglia dei 500 decessi

Pubblicità

Un altro taglio di quasi un terzo dei contagi in una settimana. La riduzione percentuale è addirittura ancora più accentuata di quelle precedenti, malgrado i numeri assoluti siano in riduzione. Tra lunedì 31 e ieri le nuove positività sono state 16.436 contro 23.836 del periodo 24-30 maggio, cioè il 31% in meno. Siamo praticamente agli stessi numeri del periodo a cavallo tra settembre e ottobre grazie a un calo che va avanti da tre mesi senza soste. L’anno scorso in questo periodo i casi erano molti meno, circa 3mila, ma si veniva da una prima ondata che aveva avuto numeri assoluti molto inferiori a quelli raggiungi in autunno.

I tamponi sono stati 1 milione e 242mila, contro 1 milione e 526mila. La riduzione è stata molto meno importante di quella delle nuove diagnosi, cioè del 18,6%.

Le Regioni, alcune sfiorano il -50%

In alcune Regioni il calo si avvicina al 50% mentre spunta la curiosità della Sardegna. E’ l’unica a segnare un aumento dei casi ma i numeri assoluti sono bassissimi. Passa infatti da 214 a 234 casi (+20, +9,3%). Ecco le altre: la Valle d’Aosta passa da 84 a 43 casi (-41, -48,8%), la Liguria da 421 a 216 (-205, -48,6%), il Veneto da 1.343 a 735 (-608, -45,2%), l’Umbria da 276 a 153 (-123, -44,5%), la Provincia di Bolzano da 298 a 174 (-124, -41,6%), il Molise da 36 a 21 (-15, -41,6%), la Basilicata da 295 a 183 (-112, -37,9%), la Provincia di Trento da 239 a 151 (-88, -36,8%), la Lombardia da 3.898 a 2.601 (-1,297, -33.2%), il Lazio da 2.160 a 1.493 (-667, -30,8%), l’Emilia-Romagna da 1.635 a 1.135 (-500, -30,5%), la Campania da 3.020 a 2.127 (-893, -29,5%), le Marche da 688 a 488 (-200, -29%), la Puglia da 1.519 a 1.105 (-414, -27,2%), la Toscana da 1.801 a 1.134 (-667, -27%), il Piemonte 1.689 a 1.253 (-436, -25,8%), la Sicilia da 2.659 a 1.973 (-686, -25,7%), l’Abruzzo da 337 a 255 (-82, -24,3%), il Friuli Venezia Giulia da 230 a 179 (-51, -22,1%), la Calabria da 994 a 783 (-211, -21,2%).

Dal 14 altri sei in bianco

Va avanti la corsa alla zona bianca delle Regioni. Sono già in quello scenario Molise, Friuli, Sardegna, Umbria, Abruzzo, Liguria e Veneto. Ci andranno lunedì prossimo, il 14, Provincia di Trento, Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte e Puglia. Il 21 toccherà a Sicilia, Marche, Provincia di Bolzano, Toscana, Calabria, Basilicata e Campania e il 28 sarà la volta della Valle d’Aosta.

In terapia intensiva liberati 40 letti al giorno

Un mese fa i ricoverati erano il triplo. Ieri negli ospedali c’erano 5.737 persone con il Covid, contro le 7.652 di domenica 30 maggio. Si sono quindi liberati 1.915 letti, cioè il 25% (l’altra settimana il dato era del 27,6%). Nelle terapia intensive, invece, ieri venivano curate 774 persone, contro le 1.061 domenica 30. In questo caso il calo è di 287 letti, del 27%, ancora una volta superiore di quello dei sette giorni precedenti (era stato del 25%).

Sotto la soglia dei 500 morti

Continua il calo importante dei decessi, che poi è la migliore notizia legata al calo della curva epidemica. I morti sono stati quindi 477 in una settimana, contro gli 821 di quella precedente, quando si era finalmente scesi sotto la soglia dei mille. La settimana precedente i decessi erano stati 1.069, quella ancora prima 1.323. Risalendo nel tempo, se ne sono registrati 1.656, e ancora 1.939, 2.311, 2.673, 3.224 e così via.





