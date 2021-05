Covid, vaccini, licenze, donazioni e sblocco dell’export. Le 3 mosse del premier Mario Draghi

Pubblicità

Per “vaccinare il mondo”, come propone di fare ambiziosamente Mario Draghi, c’è bisogno di giocare su più tavoli. Con questo spirito si è mosso il premier, alla vigilia di un vertice a cui teneva molto. E così, al termine del Global Health Summit – ospitato sia pure in videoconferenza nella splendida cornice di villa Pamphilj – il capo del governo porta a casa qualche risultato sul fronte dei brevetti, nonostante i dubbi tedeschi e alcune resistenze della Commissione, riuscendo a tenere aperta l’opzione di una sospensione temporanea della proprietà intellettuale dei vaccini. Per compensare le timidezze continentali su questo fronte, il capo dell’esecutivo si spende parallelamente in un lavoro diplomatico discreto sulle Big Pharma, contribuendo a strappare tre miliardi e mezzo di dosi per i Paesi poveri o a basso reddito, a prezzo di costo o a tariffa calmierata. Un altro tassello che l’ex banchiere centrale considera determinante per ammortizzare l’effetto della pandemia sulle aree del pianeta più deboli.

Una premessa: Draghi ha lavorato negli anni Ottanta alla Banca mondiale, dunque è sempre attento alle dinamiche che interessano i Paesi poveri. In questo caso, c’è anche qualcosa in più del richiamo a un principio etico che obbliga i Paesi produttori di dosi a interessarsi dell’Africa, priva di tecnologie e risorse: c’è il pragmatismo che deve spingere l’Occidente a “vaccinare il mondo” – appunto – per evitare che la circolazione del virus produca varianti e torni come un boomerang ad aggredire i “ricchi” del globo.

Su questo batte per giorni il presidente del Consiglio. Colloqui informali utili a redigere la dichiarazione di Roma – sottoscritta da tutti i big del pianeta – ma anche a creare le condizioni per ottenere i primi risultati in vista del G20 d’autunno a presidenza italiana. In questa chiave, Draghi – in sostanziale sintonia con l’impostazione di Joe Biden, favorevole alla piena liberalizzazione dei brevetti, e a quella di Emmanuel Macron – lima fino alla vigilia il testo dei leader, cercando di spingere l’Europa a lanciare il cuore oltre l’ostacolo. La trattativa con la Commissione serve a ottenere qualche passo in avanti sul nodo della proprietà intellettuale.

Non è facile superare in particolare i dubbi tedeschi, che avevano portato la Cancelliera Merkel a premere sulla Commissione per riorientare la posizione continentale, rendendola nelle scorse settimane assai più cauta rispetto alla linea del Presidente Usa. E questo anche a causa degli interessi di colossi come la tedesca Biontech, che produce assieme a Pfizer l’antidoto più diffuso del pianeta. Alla fine, il punto di caduta del Global Health Summit si ferma a metà strada tra Washington e Bruxelles: la sospensione temporanea dei brevetti sarà volontaria, ma accompagnata dallo sforzo dell’Unione per sostenere finanziariamente, dal punto di vista della tecnologia e del know-how i Paesi africani, in modo da consentire la produzione locale di vaccini a mRna.

Un traguardo complesso. E certamente non rapidissimo. Conoscendo queste controindicazioni, Draghi spinge i partner – in particolare quelli europei – a celebrare il GHS con un impegno concreto sul fronte delle donazioni. Per dare il buon esempio, l’Italia mette sul tavolo un contributo sostanzialmente quadruplicato per Covax: da 86 a 386 milioni di euro. Ma è soprattutto con l’interlocuzione informale con i colossi farmaceutici americani che il premier riesce ad uscire dal vertice con qualcosa di solido: Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson offriranno entro il 2022 circa 3,5 miliardi di dosi a prezzo di costo, o quasi. Un terzo del totale già nel 2021. Durante il summit, inoltre, la vicepresidente Usa Kamala Harris annuncia la donazione di ottanta milioni di dosi in eccesso.

È la linea di marcia indicata fin dall’inizio dal premier italiano, quello sblocco delle esportazioni dai Paesi anglosassoni necessario per compensare gli squilibri nella dotazione di dosi in Occidente, ma anche nel resto del pianeta. Sul punto, il presidente del Consiglio usa parole dirette, quasi ruvide, ricordando che l’Europa – “pur affamata di vaccini” – si è «comportata un po’ meglio» di Paesi come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, visto che anche in piena emergenza sanitaria ha sempre consentito le esportazioni “verso Paesi che invece le avevano bloccate”. In futuro, comunque, bisognerà porre rimedio a questi errori. E secondo Draghi sarà più “facile” riuscirci, abolendo i limiti al mercato, grazie al fatto che la capacità di produzione di dosi è aumentata e gli Usa hanno già vaccinato una fetta rilevantissima della popolazione.

A sera, il capo del governo celebra l’esito dell’incontro. La strategia di fondo è sempre la stessa: mostrarsi affidabile e interlocutore privilegiato rispetto all’alleato americano, ma nello stesso tempo forza trainante dell’Unione che si prepara all’uscita di scena di Merkel.





