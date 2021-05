Crescita, il piano di Mario Draghi alla prova del dopo Merkel

Pubblicità

ROMA-BERLINO – C’è un rischio Germania per Mario Draghi. Le elezioni federali del 26 settembre e l’uscita di scena di Angela Merkel dopo 16 anni rappresentano un’incertezza per tutti i mercati ma anche per la strategia del premier italiano il quale scommette su due fattori: la ripresa stabile dell’economia e il mantenimento delle politiche espansive sia sul piano fiscale sia su quello monetario. La Bce, per ora, si presenta come un alleato sicuro del suo ex presidente visto che considera la fiammata inflazionistica (1,6 per cento ad aprile nell’eurozona) una conseguenza della scarsità temporanea di alcune materie prime o di alcuni componenti importanti (i chip, per esempio) nella lunga filiera produttiva globale. Questa inflazione non è dunque una minaccia e la Banca centrale non ha alcuna intenzione di modificare gli interventi totalmente accomodanti (tassi di interesse ultra bassi) rispetto a un ciclo economico ancora inclinato alla recessione.

Ma Draghi ha bisogno anche di avere alleati i governi europei perché nessuno sia tentato di ritornare alle vecchie regole di bilancio. Quelle che ci punirebbero di fronte ad un extradeficit superiore ai 180 miliardi dopo l’ultimo scostamento da 40 miliardi necessario per finanziare il decreto Imprese e lavoro. È vero che il patto di Stabilità resta sospeso per tutto il 2022, ma la discussione su come cambiarlo dovrà partire prima, proprio mentre le economie europee dovrebbero cominciare a marciare a pieno regime. Da qui l’insistenza di Draghi sulla conferma di interventi in deficit (se necessario) per non strozzare la ripresa, nonostante l’impennata del debito pubblico in tutti i Paesi, dall’Italia alla Francia, alla Spagna. È sarà questa la linea che ribadirà al Consiglio europeo di fine giugno, con all’ordine del giorno la questione del rilancio dell’economia post Covid-19. L’idea del premier italiano è che su questo terreno l’Europa debba muoversi insieme, compatta, senza strappi.

C’è, però, l’incognita Germania. Dopo il sorpasso delle scorse settimane, sull’onda della candidatura di Annalena Baerbock, i Verdi hanno perso slancio nei sondaggi e sono finiti di nuovo dietro alla Cdu/Csu. E se Armin Laschet dovesse diventare cancelliere, l’orizzonte rischia di incupirsi molto, per Draghi. Per tenere insieme un partito che si è dilaniato negli ultimi mesi attorno alla successione di Angela Merkel, il moderato Laschet potrebbe concedere all’ala destra del partito la nomina di Friedrich Merz a superministro delle Finanze. Nella peggiore delle ipotesi, mormorano fonti del partito, potrebbe diventare capogruppo.

Anche se la Cdu presenterà il suo programma elettorale soltanto a giugno, le idee dello storico rivale di Merkel ed ex top manager di Blackrock sono ben note. I suoi detrattori lo considerano un relitto ordoliberale degli anni ’90. Tanto che il geniale storico ed economista britannico Adam Tooze ha già segnalato che se diventasse ministro delle Finanze, Merz sarebbe “un rischio sistemico” per la tenuta dell’Ue. E lui non perde occasione per dimostrarlo.

L’altroieri ha attaccato frontalmente Olaf Scholz (Spd) in un’intervista all’Handelsblatt: “Per la prima volta nella storia un ministro delle Finanze non ha mai corretto i conti pubblici dal lato della spesa”. Per Merz bisogna tornare “il prima possibile” al pareggio di bilancio, sospeso durante la crisi da pandemia. Per modernizzare un Paese, ha aggiunto, non c’è bisogno di spendere: “Si può anche risparmiare”.

Non c’è dubbio che Merz applicherebbe le sue idee anche in Europa. L’ex capogruppo della Cdu ha tuonato spesso contro ogni ipotesi di “unione dei debiti” – anche all’indomani dell’approvazione del Next Generation Eu – e ha attaccato più volte la Bce per le sue misure straordinarie. Di recente ha anche dimostrato di essere un po’ arrugginito sui fondamenti: ha tuonato, a proposito dell’alto debito pubblico, contro una presunta “trappola della liquidità”. Un termine coniato un secolo fa da Keynes per spiegare la reticenza a spendere soldi anche in presenza di tassi bassi. Per Peter Bofinger, tra i massimi economisti neokeynesiani tedeschi, “forse Merz si è distratto a lezione”.







