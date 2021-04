Criptovalute, via libera della Sec a Coinbase: debutto miliardario al Nasdaq il 14 aprile

MILANO – Semaforo verde della Sec alla quotazione a Wall Street di Coinbase, una delle priciipali piattaforme per l’acquisto e la vendita di criptovalute. La società sbarcherà al Nasdaq con un direct listing, cioé senza una vendita anticipata di azioni attraverso una Ipo, e il debutto è previsto per il prossimo 14 aprile.

Numeri da record quelli dell’exchange, che nel 2020 ha registrato ricavi per 1,14 miliardi di dollari (dai 483 milioni del 2019), mettendo a segno un utile di 322 milioni a fronte della perdita registrata l’anno precedente. Circa 43 milioni gli utenti verificati con 2,8 milioni di transazioni giornaliere. Stando ai numeri diffusi alla fine del mese scorso dalla stessa Coinbase, nei suoi scambi privati la società ha raggiunto un prezzo medio di 343 dollari ad azione, per una valutazione complessiva di circa 68 miliardi di euro.

“Ora puoi comprare la Tesla con i Bitcoin”: Elon Musk e la rivoluzione Fintech di Paola Jadeluca 29 Marzo 2021

Il successo della piattaforma, fondata a San Francisco nel 2012, segue l’onda della galoppata compiuta dal Bitcoin nell’ultimo anno. La principale criptovaluta in poco più di un anno è passata da 5000 dollari ai quasi 60 mila attuali, con una accelerazione superiore al 1000%. Un successo della quotazione di Coinbase, osserva la Reuters, “segnerebbe un importante riconoscimento per un settore che ha lottato a lungo per conquistarsi la fiducia di investitori tradizionali,regolatori e dei comuni cittadini”.