Crisanti: “La sospensione di Astrazeneca non ha alcuna evidenza scientifica”

Andrea Crisanti, Microbiologo dell’Università di Padova, ospite di Buongiorno, su SKYTG24, commenta duramente la decisione di alcuni Paesi, tra cui l’Italia, di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca: “Sono state tutte scelte politiche, non supportate da nessuna evidenza scientifica – dice Crisanti – e adesso chi le ha prese se ne assume la responsabilità perché nessun organo scientifico si è mai pronunciato contro il vaccino AstraZeneca”. “Si tratta di decisioni prese in preda al panico – prosegue il virologo – e adesso la scienza deve andare in aiuto di queste stupidaggini. Qui parliamo di 5 o 6 casi di trombosi ogni milione: pochissimi. E comunque non c’è nessuna correlazione causale se non una relazione temporale, che è necessaria ma non sufficiente per stabilire una relazione causale”.

