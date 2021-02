Crisi di governo, al via il tavolo sul programma di Fico con i capigruppo di maggioranza

Il presidente della Camera Roberto Fico ha completato il suo giro di consultazioni per vedere se ci sono margini per un accordo sul nuovo governo dentro il perimetro della vecchia maggioranza. E il risultato è che questa mattina, alle 9.30, si apre un tavolo tecnico a Montecitorio, per discutere di programmi e contenuti allo scopo di dare vita a un esecutivo che porti a termine la legislatura.

Un appuntamento a cui parteciperanno i presidenti di ogni gruppo che è stato ricevuto in questi due giorni dal presidente della Camera. In un primo momento era circolata la voce che forse sarebbero stati presenti anche i capidelegazione dei partiti nel governo. Invece non ci saranno.

Dunque, invitati anche i gruppi minori, sarà un tavolo piuttosto affollato. Nella Sala della Regina di Montecitorio ci dovrebbero essere almeno venti persone. Anche perchè i politici sembra che porteranno al tavolo anche una figura tecnica, quelli che in queste ore sono stati definiti “mediatori”. Una volta messo nero su bianco quello che si vuole fare, potrebbe riunirsi il tavolo politico con tutti i leader: e in quella sede si dovrebbe parlare di nomi, a cominciare da quello del premier, e di poltrone per la nuova squadra di ministri. Entro martedì Fico tornerà al Quirinale per riferire l’esito del suo mandato esplorativo al presidente della Repubblica.

