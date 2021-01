Crisi di governo, al via oggi le consultazioni di Fico: si parte alle 16 con il M5s, poi Pd, Iv e LeU

Pubblicità

Pubblicità

Cominciano oggi alle 16 a Montecitorio le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico. Il primo appuntamento è con la delegazione del Movimento Cinque stelle, in rapida successione consulterà Pd, Iv e LeU. Si concluderanno domani alle 14. Ieri il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha dato il mandato esplorativo al presidente della Camera per la formazione di un nuovo governo: una prima bozza del calendario è arrivato in tarda mattinata ed è ancora in via di definizione. Il presidente della Camera dovrà “verificare una maggioranza parlamentare a partire dai gruppi che sostenevano” il Conte bis, ha spiegato. Una risposta al Colle dovrà arrivare entro martedì. M5s ribadisce la volontà di un Conte ter. E ora anche Iv non preclude al reincarico dell’avvocato. Il centrodestra invece insiste per il voto, ma si è pronti a valutare altro e si guarda alla saggezza del Colle.

La newsletter Hanno tutti ragione / Fico esplora, Conte spera ancora ma Renzi è in vantaggio di Stefano Cappellini 29 Gennaio 2021

Sergio Mattarella, ieri sera, ha optato per un mandato esplorativo al presidente della Camera per verificare se per il nuovo governo esista una maggioranza in Parlamento a partire dalle forze che sostenevano il precedente esecutivo: “C’è una pesante crisi sociale ed economica, è doveroso dare vita presto a un governo con un adeguato sostegno parlamentare”, ha detto il capo dello Stato. La risposta di Fico: “Si parte dai gruppi che sostenevano il precedente governo”. Il M5s ha ribadito la volontà di un Conte ter e ha aperto al confronto con i renziani. “Ora patto di legislatura, non è il momento dei veti”, ha detto ieri il capo politico Vito Crimi al termine del colloqui0 con Mattarella. Ma Alessandro Di Battista ha preso subito le distanze contestando la linea del Movimento sull’apertura al leader di Iv: “Se è così arrivederci”, per poi fare un passo indietro (“Né correnti né scissioni, non sono da me”). Poi è intervenuta la 5S Barbara Lezzi: “Niente veti a Renzi? Decidano gli iscritti”. E Rosato di Italia viva ha commentato: “Spero in una sintesi tra i 5 Stelle”.

Intanto, il Pd ha confermato la sua disponibilità “a un governo Conte solido”. Mentre il centrodestra compatto al Colle ha chiesto il voto. “Tutti escludiamo l’appoggio al premier, valuteremo le decisioni di Mattarella”, ha detto Matteo Salvini e Giorgia Meloni ha aggiunto: “No a un governo zoppo”.

La giornata in diretta.

Ore 12.37. Consultazioni Fico al via alle 16 con M5s

Cominceranno oggi alle 16 le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico. Il primo appuntamento e’ con la delegazione del Movimento Cinque stelle. Il calendario completo e’ ancora in via di definizione.

Ore 10.30. Ieri sera Mattarella ha telefonato a Casellati

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri sera ha avuto un colloquio con la presidente del Senato Elisabetta Casellati per informarla della decisione di affidare un mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico.

Ore 10.20. Calenda: “Azione per una maggioranza Ursula”

“Noi di Azione abbiamo detto da tempo che l’unica cosa che può stare in piedi in questo momento è un Governo come Ursula: la Commissione Europea viene sostenuta da Forza Italia, dal Pd, dai liberali e dalla parte più menomata del Movimento 5 Stelle”. Lo dice a Rtl 102.5 Carlo Calenda, leader di Azione, che aggiunge: “Chi lo sostiene non esaurisce la condizione per noi per appoggiarlo, perché una cosa è chi lo sostiene, una cosa è chi ne fa parte, allora se ne fanno parte ministri che sanno gestire e governare noi siamo pronti a sostenerlo, ma se dobbiamo rivedere Toninelli e compagnia cantando, allora no. Io sono sempre per essere pragmatico, per evitare scontri ideologici in momenti di emergenza”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest