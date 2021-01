Crisi di governo, allarme M5S. Di Maio blinda Bonafede ma si teme la conta e si aprono crepe

Pubblicità

La sfida in aula fa paura ai grillini. Perché dietro l’appuntamento di mercoledì o giovedì, tutti lo vedono, c’è lo spettro delle urne. E così, se Luigi Di Maio difende il Guardasigilli Alfonso Bonafede esibendo in un post una foto che li ritrae vicini, se sempre l’ex capo politico dice in tv che con Renzi non si torna, la gran parte dei parlamentari è molto più prudente: vede con apprensione lo scontro sulla giustizia e si premura a precisare che il dialogo con Italia Viva va coltivato.

È la voce dei cosiddetti “peones”, ancora una volta, a fornire la temperatura percepita dentro il Movimento. “Mettiamo da parte il testosterone”, esorta Sergio Battelli, presidente della commissione Ue alla Camera. “E questo – aggiunge – vale sia per Renzi che per Conte. Io dico che attorno a tre cose – piano vaccinale, uscita dalla pandemia e Recovery plan – tocca al parlamento assumere un ruolo: i diversi gruppi politici si parlino, senza preclusioni, per il bene del Paese”. Il senatore Emanuele Dessì cerca di mettere tutto in un contesto storico: “C’è un prima e un dopo la pandemia. Prima potevamo permetterci di fare gli ortodossi, ora dobbiamo dialogare con tutti. Con i renziani come con i forzisti, perché no: io con Cesaro o Gasparri non farei patti ma c’è tanta altra gente con cui ci si può confrontare”. Giorgio Trizzino, medico e deputato di estrazione moderata, cresciuto alla scuola di Mattarella, è l’autore del post sulle “larghe intese” rilanciato da Beppe Grillo: “Io dico che bisogna fare tutti gli sforzi per evitare di consegnare la presidenza del Consiglio e la scelta del prossimo Capo dello Stato a Salvini e Giorgia Meloni. In nome di questo obiettivo – afferma Trizzino – mettiamo da parte pregiudiziali e veti sui nomi, eliminiamo i personalismi e lavoriamo tutti insieme nell’interesse dell’Italia”. Renzi, d’un tratto, non è più il nemico pubblico numero uno. Non lo è per Emilio Carelli, giornalista che i 5S hanno portato alla Camera: “In politica a volte anche i contrasti personali devono essere superati – dice Carelli al Corriere – Faccio un appello al capo di Iv, perché dimostri di essere affidabile, così che il governo possa rimettersi al lavoro sui progetti del Recovery, che valgono 223 miliardi”.

Il caso Dall’uno vale uno al governo appeso a Ciampolillo. Il fallimento del modello M5S di Annalisa Cuzzocrea 21 Gennaio 2021

Parole pronunciate sul ciglio del baratro: “Mica ci sfugge che le elezioni sono uno scenario possibile”, dice Dessì con il tono di chi sa di dire un’ovvietà. Il voto è da evitare perché l’emergenza Covid lo sconsiglia, è la tesi ufficiale, ma che è uno spauracchio per i quasi due terzi degli attuali parlamentari che – con le percentuali dei sondaggi in calo e il taglio dei seggi – rischiano di non essere rieletti. Anche la lista Conte, in una eventuale corsa alle urne, non sarebbe una scialuppa abbastanza capiente. E allora basta forzature, è la sollecitazione che arriva dalla pancia del Movimento. Molti, fra i 5S, non sono disposti a seguire il primo ministro nella prova muscolare contro il leader di Iv. Qualcuno, sotto la garanzia dell’anomimato, si spinge oltre: “Conte non è imprescindibile, se si tratta di salvare il Recovery. E la legislatura”. E questo invito alla cautela che parte dal basso si unisce anche a un’attenta lettura dei numeri al Senato: al momento i voti possibili sulla relazione Bonafede oscillano fra 147 e 153, sotto la maggioranza assoluta ma sotto anche la debole quota 156 raggiunta durante la prova sulla fiducia di martedì scorso. Tutti fattori che portano Di Maio e Crimi a consigliare a Conte di muoversi coi piedi di piombo: senza fatti politici nuovi nelle prossime 48 ore – un’apertura a Renzi – sarà meglio evitare il pericolo di schiantarsi in aula, di far saltare Bonafede e il governo intero, rendendo impossibile un nuovo incarico al premier. Meglio salire al Colle prima, in quel caso, per tentare di costruire il Ter. Anche i 5S hanno capito che il sentiero, per l’avvocato, è sempre più stretto.





