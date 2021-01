Crisi di governo, consultazioni di Fico, al via il secondo giorno: ecco cosa succede oggi

Dopo aver ricevuto ieri a Montecitorio il M5s, Pd, Iv e LeU, oggi inzia il seondo giro di consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico, che ha ricevuto il mandato esplorativo dal capo dello Stato, Sergio Mattarella per la formazione di un nuovo governo. E dovrà verificare una maggioranza parlamentare a partire dai gruppi che sostenevano il Conte bis. Oggi alle 10 è il turno degli Europeisti, il neonato gruppo che si è formato in Senato per sostenere Giuseppe Conte, alle 11.20 tocca al gruppo Autonomie, po alle 12.40 Centro democratico e Maie e si chiude alle 14 con il gruppo Misto.

Ecco cosa succede oggi:

Ore 10: Fico inizia il secondo giro di consultazioni ricevendo il gruppo parlamentare “Europeisti-MAIE-Centro Democratico” del Senato della Repubblica

Ore 11.20: è il turno del Gruppo Parlamentare “Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)” del Senato della Repubblica

Ore 12.40: a Montecitorio è il turno del Gruppo Misto della Camera dei deputati, con Centro Democratico- Italiani in Europa; Maie-Movimento associativo Italiani all’estero-Psi; Minoranze linguistiche.

Ore 14: Fico chude le consultazioni con il gruppo Misto del Senato della Repubblica limitatamente ai componenti che fanno riferimento alla maggioranza.