Crisi di governo, Conte sale al Qurinale e si dimette. E prova a fare un governo di salvezza nazionale

Si dimetterà stamattina salendo al Colle. Poi Giuseppe Conte spenderà le successive 48 ore nel tentativo di sopravvivere anche a questa crisi. Sa di avere soltanto due giorni per favorire la nascita di un gruppo di “costruttori” e ottenere l’incarico a formare un esecutivo di “salvezza nazionale”. Sostiene di aver parlato personalmente con dodici responsabili. Ma è consapevole anche che finora nessuno si è manifestato alla luce del sole. Se non dovessero farlo prima di mercoledì pomeriggio, l’impresa diventerà quasi impossibile.

Verrà però fuori, “alla luce del sole”, chi ha mentito e chi ha detto la verità. Si potrà verificare se davvero Matteo Renzi non ha preclusioni sul suo nome. Si capirà se chi gli ha promesso un gruppo in cambio delle dimissioni non stia solo posizionando l’ultima trappola lungo il suo cammino. E si vedrà quanti parlamentari grillini saranno disposti a seguirlo fuori dal Movimento se dovesse decidere di opporsi a eventuali soluzioni alternative che non prevedono il suo nome per Palazzo Chigi.

Per adesso, il premier è costretto a incassare una dolorosa sconfitta. Mai avrebbe voluto dimettersi al buio. E invece dovrà farlo, salvo clamorose novità pronte a manifestarsi nelle prossime ore. Perde, dopo aver trattato fino all’ultimo per far nascere il gruppo centrista ed europeista a cui lavorava da settimane anche Goffredo Bettini, incaricato da Nicola Zingaretti di dettare la linea al partito. E perde dopo aver provato a convincere i “costruttori” a manifestarsi prima del salto nel buio. “Prima dimettiti”, è la risposta che registra cinque, dieci, venti volte in poche ore.

Eppure, fino a metà pomeriggio il capo dell’esecutivo pensa di avere in tasca l’asso vincente. Fa trapelare di avere i numeri, di prepararsi a dimissioni lampo per ottenere un immediato nuovo incarico. Fallisce, però, perché non nasce alcun gruppo. Così come va a vuoto il tentativo del Pd di sminare il passaggio parlamentare su Alfonso Bonafede. Al premier, gli emissari del Nazareno chiedono di ottenere dal Guardasigilli una svolta politica della giustizia. Dovrebbe rinnegare alcune posizioni giustizialiste, a partire dal nodo della prescrizione. Ne otterrebbe in cambio l’astensione di alcuni responsabili, da Sandra Mastella a Pier Ferdinando Casini, passando per un gruppetto di senatori di FI e di Cambiamo. Luigi Di Maio e lo stato maggiore grillino, però, si oppongono.

Una riunione improvvisata a metà pomeriggio sancisce la linea invalicabile dei 5S: nessun grillino, neanche il Guardasigilli – anzi, a maggior ragione il Guardasigilli che è pure capodelegazione – sarà lasciato indietro. Si spaccherebbe il principale partito della maggioranza. A Conte non resta che prendere atto. E accettare la strada delle dimissioni, per evitare di schiantarsi in Aula già domani sulla relazione del ministro cinquestelle.

La palla passa adesso al Quirinale. A Sergio Mattarella, Conte consegnerà il proprio mandato e la ragionevole certezza di poter far fiorire le promesse di molti “costruttori”. Parla di frequente con molti di loro, altri sono raggiunti da Alessandro Goracci, capo di gabinetto del premier, altri ancora sondati dall’asse che da Bettini raggiunge Gianni Letta.

Ci sono Luigi Vitali (FI), i senatori dell’Udc Paola Binetti e Antonio Saccone. E ancora, altri azzurri come Tiraboschi, Biasotti, Masini e i totiani Gaetano Quagliariello e Paolo Romani, che intanto invoca un governo di unità nazionale, accenna persino a un esecutivo di “salvezza” e non esclude che a guidarlo possa essere Conte. Le dichiarazioni di Romani finiscono per essere rilanciate in modo compiaciuto dal Pd. Tutto questo, sperando anche in qualche defezione di Italia Viva. Che per adesso, a dispetto del pressing su diversi parlamentari come Comincini e Grimani, continua a reggere.

Che Silvio Berlusconi avalli o meno un gruppetto di responsabili azzurri in soccorso dell’esecutivo è oggetto di dubbi e speranze a Palazzo Chigi. Ma è evidente che lo schema di gioco a cui è adesso costretto Conte non aiuta. In assenza di novità politiche rilevanti entro stamane, infatti, il Capo dello Stato avvierà le consultazioni. Inizieranno domani pomeriggio, per consentire in mattinata lo svolgimento della cerimonia della Festa della Memoria. Mattarella sonderà le forze politiche e reincaricherà il premier uscente soltanto se si manifesterà una maggioranza coesa e numeri certi, strutturati in un contenitore parlamentare. Altrimenti sceglierà un’altra strada.

A Conte non resta che fare il massimo per tenere compatta la coalizione. La scelta di legarsi al Movimento lo aiuta a rinsaldare il legame con una fazione rilevante dei 5S disposta a mettersi di traverso rispetto a ogni altra soluzione alternativa. Che potrebbe seguirlo, se necessario, anche nell’eventuale richiesta di elezioni. Il tentativo è spingere così i “costruttori” a esporsi, mostrando che esistono solo due strade possibili: Conte o voto.

La presenza dei responsabili è giudicata imprescindibile pure da Zingaretti per riaprire un dialogo con Renzi, rendendo Iv numericamente “non determinante”. Se ciò accadesse, anche il premier sarebbe disposto a sedersi a un tavolo e trattare con il nemico che l’ha costretto alle dimissioni. “Ma stavolta non è affatto detto – ammette in privato l’avvocato – che riuscirò a farcela”.





