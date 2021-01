Crisi di governo: i 15 (sofferti) mesi del Conte 2

Pubblicità

Il Conte 2, il sessantesimo esecutivo della storia della Repubblica, il secondo dall’inizio della XVII legislatura, nasce il 5 settembre del 2019. Il suo cammino coincide in larga parte con il 2020, annus horribilis che passerà alla storia per l’epidemia da Covid.

La fiducia

Il 9 settembre 2019 con 343 voti favorevoli, 263 contrari e 3 astenuti, il governo ottiene la fiducia alla Camera e il giorno successivo, con 169 voti favorevoli, 133 contrari e 5 astenuti questa fiducia viene confermata dal Senato. La prima missione all’estero di Conte è stata a Bruxelles, per incontrare le istituzioni europee, a cominciare dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen.

Renzi esce dal Pd

Poche ore dopo il voto di fiducia, Matteo Renzi esce dal Pd e fonda Italia viva. I suoi gruppi, soprattutto al Senato, sono determinanti per la maggioranza.

La svolta europeista

Dal governo giallo-verde, con forze di maggioranza ostili alle istituzioni comunitarie, si passa a una compagine europeista che, anche grazie alla nomina di Paolo Gentiloni a commissario per gli Affari economici e con Enzo Amendola responsabile delle Politiche Ue, si dimostra capace di stare ai tavoli europei in maniera pragmatica.

L’Ilva e la legge di Bilancio

Le prime sfida che deve affrontare il governo sono quelle del salvataggio degli impianti ex Ilva, dopo il passo indietro di ArcelorMittal e la crisi libica. Il governo deve anche approvare la legge di Bilancio e deve fare i conti con le finanze dello Stato. Il nuovo esecutivo approva definitivamente legge di Bilancio sul fil di lana, alle 4.40 della mattina della Vigilia di Natale.

Le dimissioni di Fioramonti

Negli stessi giorni, l’esecutivo è attraversato dalla sua prima vera crisi che si conclude con il passo indietro del ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, Lorenzo Fioramonti. In seguito a queste dimissioni, il Miur viene scorporato, con la pentastellata Lucia Azzolina che rileva la responsabilità della Scuola e l’ex presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (già consigliere del ministro Luigi Nicolais durante il governo Prodi), Gaetano Manfredi, responsabile dell’Università e della Ricerca.

L’epidemia

A gennaio arrivano le prime notizie sul Covid 19 provenienti da Wuhan a Il 30 gennaio i primi due casi di coronavirus – due cittadini cinesi a Roma – vengono individuati e isolati. Il giorno successivo il Consiglio dei ministri decreta lo stato di emergenza sanitario nazionale della durata di sei mesi.. Il 4 marzo, con una conferenza stampa, Conte annuncia il rinvio a data da destinarsi del referendum sul taglio dei parlamentari.

La prima zona rossa

L’8 marzo viene istituita una prima zona rossa in Lombardia, ma il giorno successivo la zona rossa viene estesa a tutto il territorio nazionale. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontra a Palazzo Chigi i leader dell’opposizione. Il 9 marzo viene emanato il decreto “Io resto a casa” che prevede 40 giorni di lockdown.

I Dpcm

È l’inizio del lockdown e dei decreti del presidente del Consiglio. I Dpcm diventano lo strumento normativo principe per fronteggiare l’epidemia, tanto da diventare anche il bersaglio degli attacchi dei partiti di opposizione e fonte dei mal di pancia fra i gruppi parlamentari che denunciano lo scavalcamento sistematico delle Camere da parte del premier. Il governo vara anche il decreto Cura italia che stanzia 25 miliardi. Segue, il 6 aprile, il decreto Liquidità che si propone di attivare 400 miliardi destinati alle imprese per prestiti coperti da garanzia statale.

Il governo riapre

Il 4 maggio, davanti a una curva dei contagi che comincia a scendere, il governo dà il via libera alla riapertura di alcune attività produttive e alle visite ai congiunti. Con il “decreto Rilancio”, una maxi manovra da 55 miliardi, il governo intende dare una spinta alla ripresa economica inseguendo quel rimbalzo a “V” dell’economia che inseguono tutti i Paesi europei alle prese con la pandemia.

Il caso Bonafede

Le opposizioni presentano una mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, mossa che rischia di travolgere con un effetto domino l’intero esecutivo: Renzi e Italia viva minacciano di votare la mozione. Alla fine Bonafede si salva al Senato con 160 voti contrari alla sfiducia. Il 3 giugno, con una conferenza stampa, Conte vara formalmente la Fase 3, quella che dovrebbe segnare la ripartenza e il rilancio economico del Paese.

Gli Stati Generali

Conte vara una task force guidata dal manager Vittorio Colao per varare un programma di rilancio economico. Contemporaneamente annuncia gli Stati Generali dell’Economia per mettere a punto un Piano di ripartenza nazionale, il Recovery Plan, con il dettaglio degli investimenti che l’Italia intende fare. Il Pd non gradisce il metodo e la conduzione del governo. Il 6 luglio viene varato il Decreto semplificazioni.

La vittoria europea

Dal 17 al 21 luglio Conte partecipa al Consiglio europeo straordinario a Bruxelles. Nonostante l’opposizione dei cosiddetti Paesi “frugali” (Olanda, Austria, Danimarca, Svezia e Finlandia), il Consiglio europeo trova un accordo sul Recovery Fund. All’Italia andrà una fetta consistente dei 750 miliardi ovvero 81 miliardi di sussidi a fondo perduto e 127 miliardi di prestiti.

Il Referendum

Alla fine dell’estate il governo deve fare i conti con la riapertura della scuola fissata al 14 settembre. La settimana successiva il governo affronta la prova del referendum sul taglio dei parlamentari e le elezioni regionali. Passaggi delicati, che potrebbero avere ripercussioni sulla tenuta della maggioranza, ma che vengono superati con il massiccio sì al taglio dei parlamentari e una sostanziale tenuta alle Regionali.

La nuova legge di Bilancio

Il governo, in autunno, è di nuovo alle prese con la legge di Bilancio e trova molte difficoltà a vararla. Anche questa volta la legge viene presentata in ritardo e viene approvato all’ultimo minuto fra le proteste delle opposizioni

Renzi all’attacco

Matteo Renzi attacca il governo a tutto spiano. Mette nel mirino il Recovery fund, il controllo sui servizi segreti, la mancanza di collegialità nel governo. Alla fine ritira le due ministre di Italia viva dal governo e nel voto di fiducia al Senato si astiene sul voto di fiducia.





