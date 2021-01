Crisi di governo, i sospetti su Berlusconi di Salvini e Meloni: “Fa il governo Ursula”

Pubblicità

Forza Italia pronta a un governo “Ursula”. I centristi attratti dal Conte Ter a patto che sia “nuovo”. Salvini e Meloni restano per le urne, ma con distinguo tra i due. In crisi ci finisce anche il centrodestra. E quello di oggi pomeriggio si preannuncia già come il vertice dei sospetti. Delle accuse di cospirazione e tradimento. Appena saputo delle dimissioni di Conte, il leader leghista chiama uno ad uno i capi dell’opposizione: Meloni, Berlusconi, ma anche Toti, Lupi e Cesa. Li vuole tutti attorno a un tavolo, ufficialmente per una chiamata unitaria alle “armi” al grido di “al voto, al voto”. In realtà l’appuntamento farà presto a trasformarsi in un processo.

Salvini e Meloni vogliono mettere in riga Toti (tre senatori con lui) e i centristi Udc (altri tre): “Se entrerete in un Conte ter, sarete fuori dal centrodestra ovunque”, sarà l’avvertimento dei due sovranisti che non hanno gradito per nulla le uscite di Paolo Romani (Cambiamo) e di Paola Binetti (Udc), possibilisti sul governo di “salvezza”. Ma la responsabile di Fdi pretende un chiarimento definitivo soprattutto dal Cavaliere (che vanta 143 parlamentari). Non a caso è previsto che partecipi, anche se da remoto, in collegamento dalla villa in Provenza.

La nota dell’ex premier di ieri pomeriggio, infatti, diffusa quando ancora non erano ufficiali le dimissioni del premier, viene considerata una vera e propria apertura a opzioni varie. “La strada maestra è una sola: rimettere alla saggezza politica e all’autorevolezza del capo dello Stato di indicare la soluzione della crisi – scrive Berlusconi – attraverso un governo che rappresenti l’unità sostanziale del Paese in un momento di emergenza, oppure restituire la parola agli italiani”.

Ecco, Meloni ma anche Salvini vogliono sapere in particolare cosa ci sia dietro l’aggettivo “sostanziale”, a quanto pare suggerito e voluto da Gianni Letta. Unità non di tutti, ma di quasi tutti? E per lasciare fuori chi dal governo in versione “Ursula”? I Fratelli d’Italia, per esempio, unici ostinati sul ritorno al voto? L’esigenza del Cavaliere è quella di bloccare le fughe di senatori e deputati forzisti, lasciando aperta la porta al governo di “salvezza” nazionale. Ma la giustificazione non convince gli alleati più grossi.

“Dimissioni sì, dimissioni no, Conte ter, l’Italia non merita questo schifo”, attacca su Facebook Meloni. “Usiamo le prossime settimane per ridare la parola al popolo e poi avremo, per 5 anni, un Parlamento e un governo seri e legittimati”, è la linea ufficiale di Matteo Salvini. La terrà anche oggi al vertice. Ma anche ieri, al telefono coi suoi da Torino – dove è andato per un processo di v ilpendio all’ordine giudiziario e per lanciare la candidatura dell’imprenditore Paolo Damilano – ha spiegato che la strategia non cambia. Con una sola alternativa possibile: un governo di scopo (tutti dentro) per andare al voto subito dopo aver chiuso il Recovery plan, il piano vaccinale e il picco della crisi sanitaria. A patto che sia già sancito il ritorno alle urne. Data cerchiata il 13 giugno. Non è detto che il piano riesca.





